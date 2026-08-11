Amit Shah Parliament Statement: सवाल भी पूछिए, जवाब भी सुनिए: अमित शाह के मुद्दे पर योगी का राहुल गांधी को सीधा संदेश

Yogi Adityanath Rahul Gandhi: संसद में छात्रों से जुड़े मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव अब सीधे राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में बदलता दिख रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के सदन में जवाब देने की तैयारी के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। योगी का कहना है कि लोकतंत्र में सवाल उठाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी जवाब सुनना भी है। इसी तर्क के सहारे उन्होंने विपक्ष से हंगामा छोड़कर बहस में शामिल होने की अपील की है।