11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Amit Shah Parliament Statement: सवाल भी पूछिए, जवाब भी सुनिए: अमित शाह के मुद्दे पर योगी का राहुल गांधी को सीधा संदेश

Amit Shah Parliament Statement: संसद में छात्र मुद्दे पर बढ़ते हंगामे के बीच सत्ता पक्ष ने विपक्ष की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी की मांगों और अमित शाह के संभावित जवाब के बीच अब असली सियासी मुकाबला सदन के भीतर बहस को लेकर है।
4 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Aug 11, 2026

Amit Shah Parliament Statement

Amit Shah Parliament Statement: अमित शाह सदन में जवाब को तैयार, योगी बोले- राहुल गांधी बहस से भागें नहीं (फोटो सोर्स:@myogiadityanath)

Yogi Adityanath Rahul Gandhi: संसद में छात्रों से जुड़े मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव अब सीधे राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में बदलता दिख रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के सदन में जवाब देने की तैयारी के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। योगी का कहना है कि लोकतंत्र में सवाल उठाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी जवाब सुनना भी है। इसी तर्क के सहारे उन्होंने विपक्ष से हंगामा छोड़कर बहस में शामिल होने की अपील की है।

संसद के मानसून सत्र में छात्रों से जुड़े मुद्दे ने एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव को तेज कर दिया है। सदन में लगातार हंगामे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान देने की तैयारी का दावा सामने आया है। इसी घटनाक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि सवाल उठाने के बाद जवाब सुनने का साहस भी होना चाहिए।

योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाया। उनका तर्क था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार से जवाब मांगना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन सरकार का पक्ष सुनना भी संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष से सदन की मर्यादा बनाए रखने तथा तथ्यों के साथ चर्चा करने की अपेक्षा जताई।

योगी का संदेश साफ तौर पर राहुल गांधी की ओर केंद्रित था। उन्होंने कहा कि बहस से लोकतंत्र मजबूत होता है और राजनीतिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। उनके मुताबिक, अगर गृह मंत्री किसी मुद्दे पर सदन में विस्तार से अपना पक्ष रखने के लिए तैयार हैं तो विपक्ष को चर्चा का अवसर गंवाने के बजाय उसमें भाग लेना चाहिए।

अमित शाह के जवाब को लेकर सत्ता पक्ष का दावा

इस पूरे विवाद की शुरुआत संसद में छात्रों से संबंधित मुद्दे को लेकर हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से कहा गया कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में इस विषय पर सरकार का पक्ष रखने के लिए तैयार हैं। सत्ता पक्ष ने विपक्ष से अपील की कि वह पहले गृह मंत्री का जवाब सुने और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दे।

यही बात अब बीजेपी के राजनीतिक हमले का आधार बन गई है। पार्टी नेताओं का कहना है कि विपक्ष लगातार जवाब मांग रहा है, जबकि सरकार की ओर से जवाब देने की तैयारी जताई जा चुकी है। ऐसे में बहस को आगे बढ़ाने के बजाय सदन में व्यवधान पैदा करना सवाल खड़े करता है।

राहुल गांधी की तीन मांगों से बढ़ा टकराव

दूसरी तरफ राहुल गांधी ने मामले को केवल सदन में बयान तक सीमित रखने के बजाय कई सवालों के साथ सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने जंतर-मंतर पर छात्रों के खिलाफ कथित बल प्रयोग को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग उठाई है।

राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग भी रखी गई है। इसके साथ ही राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा अनियमितता के आरोपों पर संसद में चर्चा कराने की मांग को भी उन्होंने सामने रखा है।

इससे साफ है कि विपक्ष इस मुद्दे को व्यापक राजनीतिक और जवाबदेही के सवाल से जोड़कर देख रहा है। वहीं बीजेपी इसे सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की राजनीतिक रणनीति बता रही है।

झारखंड के छात्र प्रदर्शन पर भी बीजेपी का हमला

छात्र आंदोलन का मुद्दा केवल संसद तक सीमित नहीं रहा। झारखंड में छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई है। राहुल गांधी ने छात्रों पर बल प्रयोग को गलत बताते हुए सरकार से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है।

बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने इसी मुद्दे पर राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि झारखंड में छात्रों के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, उस पर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। उनका कहना है कि एक तरफ राहुल गांधी केंद्र से जवाब मांगते हैं, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस समर्थित सरकार वाले राज्य में छात्रों के साथ कथित ज्यादती का मुद्दा उठ रहा है।

संसद में हंगामा बनाम बहस की राजनीति

दरअसल, संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सबसे बड़ा सवाल अब यही बन गया है कि गंभीर मुद्दों पर चर्चा कैसे हो। विपक्ष का तर्क है कि सरकार को संवेदनशील मामलों पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि वह जवाब देने के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा।

ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों की राजनीतिक रणनीति भी साफ दिखाई देती है। विपक्ष सरकार पर दबाव बनाने के लिए विरोध और स्थगन को हथियार बना रहा है, जबकि बीजेपी यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि सरकार जवाब देने से पीछे नहीं हट रही।

संसद में हाल के दिनों में भी विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह से विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण की मांग की है और सरकार पर सदन को पर्याप्त समय न देने के आरोप लगाए हैं।

अब नजर अमित शाह के बयान पर

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम मोड़ तब आएगा, जब गृह मंत्री अमित शाह सदन में छात्रों से जुड़े मुद्दे पर अपना पक्ष रखते हैं। अगर सरकार की ओर से विस्तृत जवाब आता है तो विपक्ष के सामने उसके तथ्यों पर प्रतिक्रिया देने का रास्ता होगा। वहीं यदि हंगामा जारी रहता है तो बीजेपी को विपक्ष पर 'बहस से भागने' का आरोप लगाने का और मौका मिल सकता है।

यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ का बयान महज राहुल गांधी पर व्यक्तिगत हमला नहीं, बल्कि संसद में 'सवाल बनाम जवाब' और 'हंगामा बनाम बहस' की राजनीतिक लड़ाई को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। आखिरकार, आने वाले सदन की कार्यवाही में यह तय होगा कि छात्र मुद्दा वास्तविक बहस का विषय बनता है या फिर सियासी आरोप-प्रत्यारोप का एक और अखाड़ा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Aug 2026 12:21 pm

Published on:

11 Aug 2026 12:17 pm

Hindi News / National News / Amit Shah Parliament Statement: सवाल भी पूछिए, जवाब भी सुनिए: अमित शाह के मुद्दे पर योगी का राहुल गांधी को सीधा संदेश

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Jharkhand Protest: ‘झारखंड का मुद्दा अलग है’, छात्रों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ऐसा क्यों कहा?

BJP MP protest
राष्ट्रीय

Weather Alert: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के हेलिकॉप्टर की कोलाघाट में इमरजेंसी लैंडिंग, जानें पूरा मामला

Suvendu Adhikari Helicopter Emergency Landing
राष्ट्रीय

हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री इरफान अंसारी बोले- ‘कल धरना नहीं, मुख्यमंत्री की हत्या का प्रयास था’

Jharkhand Minister Irfan Ansari on JPSC-JSSC Protest.
राष्ट्रीय

पुणे के MBA ड्रॉपआउट का कमाल! पत्नी के गहने गिरवी रख शुरू किया बिना पानी कार धोने का बिजनेस, अब कमा रहा 4 करोड़

Pune MBA Dropout GoWaterless Success Story
मुंबई

Surguja News: छात्राएं रोती हुईं बोलीं- हॉस्टल की गार्ड हमसे धुलवाती है वर्दी, रात में करवाती है मालिश, देती है धमकी

Hostel guard washed cloth and massage from girls
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.