एक हादसे ने बदल दी जिंदगी, 12 साल में 75 हजार हेलमेट: जान बचाने का मिशन जारी

अमिताभ बच्चन के आग्रह पर 'हेलमेट मैन ऑफ इंडिया' राघवेंद्र कुमार मुंबई के ठाणे जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए ‘संजीवनी बूटी हेलमेट’ वितरित किए। हेलमेट वितरण से पहले जब प्रत्येक बच्चे के सिर का सटीक माप (हेड मैपिंग) लिया जा रहा था, तो यह दृश्य सभी का ध्यान खींच रहा था, ताकि हर बच्चे को बिल्कुल सही आकार का हेलमेट मिल सके। बच्चों की उत्सुकता और खुशियों से भरी आवाज़ों ने पूरे माहौल को उत्साह से भर दिया।