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अमृतसर में थाने के पास ब्लास्ट से मची दहशत, ग्रेनेड हमले की आशंका

अमृतसर के राजासांसी क्षेत्र में भिंडी-सैधान पुलिस थाने के पास देर रात तेज धमाका हुआ, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत या नुकसान नहीं हुआ है।

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अमृतसर

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Devika Chatraj

Mar 31, 2026

पंजाब पुलिस (ANI)

पंजाब के अमृतसर जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां देर रात हुए तेज धमाके ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। अमृतसर के राजासांसी क्षेत्र में स्थित भिंडी-सैधान पुलिस थाने के पास हुए इस विस्फोट के बाद स्थानीय लोगों में डर और अफरा-तफरी का माहौल बन गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर आ गईं और जांच शुरू कर दी गई है।

देर रात गूंजे धमाके

ग्रामीणों के अनुसार, रविवार (29 मार्च) और सोमवार (30 मार्च) की दरमियानी रात अचानक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी जोरदार थी कि आसपास के कई गांवों तक सुनाई दी, जिससे लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि धमाके के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए।

थाने को नहीं हुआ नुकसान

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस घटना में किसी प्रकार की जान-माल की हानि नहीं हुई है। साथ ही, भिंडी-सैधान पुलिस थाने की इमारत या परिसर को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि, प्रारंभिक जांच में ग्रेनेड हमले की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है।

दो संदिग्ध युवकों पर शक

सूत्रों के मुताबिक, घटना से पहले दो अज्ञात युवक थाने के पास संदिग्ध गतिविधियों में देखे गए थे। आशंका है कि उन्हीं ने विस्फोटक सामग्री फेंकी, जो कुछ देर बाद तेज धमाके के साथ फट गई। घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए।

फोरेंसिक टीम और पुलिस कर रही जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक एक्सपर्ट्स सहित पुलिस की कई टीमें जांच में जुटी हुई हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।

पहले भी हो चुके हैं ऐसे हमले

गौरतलब है कि पंजाब में इससे पहले भी पुलिस थानों को निशाना बनाकर ग्रेनेड हमलों की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में इस घटना को भी गंभीरता से लिया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया गया है।

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Updated on:

31 Mar 2026 08:35 am

Published on:

31 Mar 2026 08:12 am

Hindi News / National News / अमृतसर में थाने के पास ब्लास्ट से मची दहशत, ग्रेनेड हमले की आशंका

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