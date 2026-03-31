अमृतसर में थाने के पास ब्लास्ट से मची दहशत, ग्रेनेड हमले की आशंका

पंजाब के अमृतसर जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां देर रात हुए तेज धमाके ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। अमृतसर के राजासांसी क्षेत्र में स्थित भिंडी-सैधान पुलिस थाने के पास हुए इस विस्फोट के बाद स्थानीय लोगों में डर और अफरा-तफरी का माहौल बन गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर आ गईं और जांच शुरू कर दी गई है।