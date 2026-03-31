31 मार्च से मौसम का बड़ा पलटवार, तेज हवाएं, बारिश और तूफान का खतरा

Weather Update(AI Image)
Weather Update: देश में मौसम एक बार फिर बदलने की तैयारी में है और इस बार इसका असर कई राज्यों में एक साथ देखने को मिल सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 31 मार्च के आसपास देश के अलग-अलग हिस्सों में तेज बारिश, आंधी और तूफान की चेतावनी दी है। ऐसे में आने वाले कुछ दिन सामान्य नहीं रहने वाले हैं। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहां हालात ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम भी इस दायरे में हैं। इन इलाकों में सिर्फ बारिश ही नहीं, बल्कि तेज हवाएं और बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। इससे आम जनजीवन पर असर पड़ सकता है।
दक्षिण भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। खासतौर पर केरल में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यहां गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। अब बात उत्तर और पूर्वी भारत की करें तो यहां मंगलवार और बुधवार को मौसम ज्यादा उग्र रूप ले सकता है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। कुछ जगहों पर तेज आंधी भी चल सकती है। खासकर बिहार और पश्चिम बंगाल में हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जो फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा सकती है।
इसके अलावा आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तराखंड और कुछ अन्य राज्यों में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और बिजली गिरने का खतरा है। यानी लगभग पूरे देश में कहीं न कहीं मौसम का असर देखने को मिलेगा। उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक बनी रह सकती है। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन दिन के समय गर्मी पूरी तरह खत्म नहीं होगी।
हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में हाल ही में हल्की बर्फबारी भी हुई है। केलोंग में बर्फ की पतली परत जमी, जबकि कुछ जगहों पर रुक-रुक कर बारिश हुई। इससे पर्यटन कारोबार को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग का कहना है कि 2 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे 5 अप्रैल तक मौसम खराब रह सकता है। राज्य के कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आने वाले दिनों में तेज हवाएं, बिजली और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है।
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