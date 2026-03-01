ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध के बीच IMF की बड़ी चेतावनी, अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा गंभीर असर

Iran Israel America War: मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को लेकर अब वैश्विक संस्थाएं भी खुलकर चिंता जताने लगी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सोमवार को साफ कहा कि ईरान से जुड़े युद्ध ने न सिर्फ इलाके के देशों को हिलाकर रख दिया है, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर दिखने लगा है। IMF के शीर्ष अर्थशास्त्रियों ने एक ब्लॉग में लिखा कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा शुरू किए गए हमलों के बाद जो हालात बने हैं, वे किसी एक देश तक सीमित नहीं हैं। इसका असर अलग-अलग देशों पर अलग तरीके से पड़ रहा है। कहीं महंगाई बढ़ रही है, तो कहीं विकास की रफ्तार धीमी पड़ रही है। कुल मिलाकर माहौल अनिश्चितता से भरा हुआ है।