ईरान को नहीं है पाक पर भरोसा, अब भारत पर टिकी सबकी निगाहें, युद्ध समझौते पर बड़ा अपडेट

Iran US War Update: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान की ओर से एक अहम कूटनीतिक संकेत सामने आया है। ईरानी सूत्रों ने अमेरिका के साथ संभावित बातचीत में पाकिस्तान की भूमिका पर संदेह जताया है, जबकि भारत को एक भरोसेमंद देश बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने पाकिस्तान द्वारा भेजे गए 15-सूत्रीय शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान की भूमिका अनिश्चित है और वह किसी भी संभावित समझौते का श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है।