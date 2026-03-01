Viral Post: बर्थडे बडी से बना सख्त ऑडिटर, बेंगलुरु के मकान मालिक ने फ्लैट खाली करते ही थमाया लंबा बिल

बेंगलुरु में फ्लैट खाली करने पर किरायेदार को मिला लंबा बिल। (फाइल फोटो: पत्रिका)
Bengaluru Flat Rent Issues: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु (Bengaluru) में किराये के मकानों और मकान मालिकों के सख्त नियमों की खबरें अक्सर आती रहती हैं, लेकिन ताजा मामला (Trending News) सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। एक किरायेदार ने रेडिट (Reddit) पर अपनी आपबीती शेयर करते हुए बताया कि कैसे उसका मकान मालिक, जो कभी उसके साथ जन्मदिन (Birthday) मनाता था, फ्लैट खाली करते ही एक सख्त "यूएन लेवल ऑडिटर" (UN Level Auditor) में बदल गया। इस पोस्ट ने इंटरनेट (Internet) पर सुरक्षा जमा राशि (Security Deposit) की कटौती और मकान मालिकों के व्यवहार को लेकर एक नई बहस (Debate) छेड़ दी है।
किरायेदार के अनुसार, शुरुआत में मकान मालिक के साथ उसके संबंध बहुत मधुर थे। दोनों एक-दूसरे के जन्मदिन पर शामिल होते थे और उनके बीच अच्छी बातचीत होती थी। हालांकि, जैसे ही किरायेदार ने फ्लैट खाली करने (Vacating Flat) का नोटिस दिया, मकान मालिक का रवैया पूरी तरह बदल गया। किरायेदार ने आरोप लगाया कि मकान मालिक ने पूरे घर का ऐसा सूक्ष्म निरीक्षण (Micro Inspection) किया जैसे कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था किसी बड़े घोटाले की जांच कर रही हो।
बेंगलुरु में मकान किराये पर लेते समय भारी भरकम सुरक्षा जमा राशि (Caution Deposit) देना आम बात है। पीड़ित किरायेदार ने बताया कि फ्लैट खाली करते समय मकान मालिक ने पेंटिंग, सफाई और छोटी-मोटी टूट-फूट के नाम पर सिक्योरिटी डिपोजिट का एक बड़ा हिस्सा काट लिया। किरायेदार का दावा है कि उसने फ्लैट को अच्छी स्थिति में वापस किया था, फिर भी "वियर एंड टियर" (Wear and Tear) के नाम पर अनुचित कटौती की गई।
इस पोस्ट के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स दो गुटों में बंट गए हैं। कई लोगों ने बेंगलुरु के "महंगे और सख्त" रेंटल मार्केट (Rental Market) पर कटाक्ष किया है। कुछ यूजर्स ने सलाह दी कि फ्लैट लेते और छोड़ते समय हमेशा वीडियो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए ताकि ऐसे विवादों से बचा जा सके। वहीं, कुछ मकान मालिकों का तर्क है कि रखरखाव के बढ़ते खर्च के कारण उन्हें कड़ी जांच करनी पड़ती है।
कानूनी जानकारों के अनुसार, मकान मालिक सामान्य टूट-फूट (Normal Wear and Tear) के लिए सुरक्षा जमा राशि से बड़ी कटौती नहीं कर सकते। हालांकि, रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) की शर्तों के आधार पर मरम्मत और पेंटिंग शुल्क का प्रावधान होता है। इस मामले ने एक बार फिर किरायेदारी कानूनों को और अधिक स्पष्ट और किरायेदार के अनुकूल बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है।
अधिकतर यूजर्स ने इसे बेंगलुरु की एक "क्लासिक रेंटल स्टोरी" बताया है, जहां मकान मालिक पैसे वापस करने के समय अजनबी बन जाते हैं। किरायेदार अब स्थानीय रेंटल ट्रिब्यूनल या कानूनी सलाह लेने पर विचार कर रहा है ताकि उसकी मेहनत की कमाई वापस मिल सके। यह मामला केवल पैसों का नहीं, बल्कि बेंगलुरु के 'स्टार्टअप कल्चर' के बीच रहने वाले लोगों के सामाजिक व्यवहार में आ रहा बदलाव भी दर्शाता है।
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