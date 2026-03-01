Viral Post: बर्थडे बडी से बना सख्त ऑडिटर, बेंगलुरु के मकान मालिक ने फ्लैट खाली करते ही थमाया लंबा बिल

Bengaluru Flat Rent Issues: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु (Bengaluru) में किराये के मकानों और मकान मालिकों के सख्त नियमों की खबरें अक्सर आती रहती हैं, लेकिन ताजा मामला (Trending News) सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। एक किरायेदार ने रेडिट (Reddit) पर अपनी आपबीती शेयर करते हुए बताया कि कैसे उसका मकान मालिक, जो कभी उसके साथ जन्मदिन (Birthday) मनाता था, फ्लैट खाली करते ही एक सख्त "यूएन लेवल ऑडिटर" (UN Level Auditor) में बदल गया। इस पोस्ट ने इंटरनेट (Internet) पर सुरक्षा जमा राशि (Security Deposit) की कटौती और मकान मालिकों के व्यवहार को लेकर एक नई बहस (Debate) छेड़ दी है।