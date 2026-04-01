दिल्ली जा रही फ्लाइट में मिला धमकी भरा नोट, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंडिगो की फ्लाइट (IndiGo 911) के वाशरूम में DANGER लिखा हुआ एक टिश्यू पेपर मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था में हलचल मच गई। सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पूरे विमान और आसपास के क्षेत्र की गहन तलाशी ली।पुलिस के अनुसार जांच के दौरान कोई भी खतरनाक या संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। फिर भी एहतियातन अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है।