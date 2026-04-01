Bengal Election 2026: असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी और ममता बनर्जी पर बड़ा हमला, कहा- इन पर भरोसा नहीं कर सकते

Asaduddin Owaisi Statement on Narendra Modi and Mamata Banerjee: एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर खुल कर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि देश की आम जनता और खास तौर पर अल्पसंख्यक वर्ग इन दोनों बड़े नेताओं पर भरोसा नहीं कर सकते । ओवैसी का यह कड़ा बयान यह साफ करता है कि उनकी पार्टी अब खुद के दम पर चुनाव लड़ने और अपनी अलग सियासी राह बनाने की तैयारी कर रही है।