Train Video: ट्रेन में महिला के सामने शख्स ने की अश्लील हरकत, वीडियो देख भड़के लोग

Passenger Harassment Case : भारतीय रेल (Indian Railways) में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया (Social Media) पर एक महिला यात्री ने अपना बेहद डरावना और विचलित कर देने वाला अनुभव (Disturbing Experience) साझा किया है। वायरल वीडियो (Viral Video) में देखा जा सकता है कि कैसे एक पुरुष यात्री सामने बैठी महिला को लगातार घूर (Staring) रहा है और सार्वजनिक स्थान पर अनुचित व्यवहार (Inappropriate Act) कर रहा है। इस घटना ने इंटरनेट पर आक्रोश पैदा कर दिया है और लोग रेलवे पुलिस (RPF) से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।