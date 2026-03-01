Train Video: ट्रेन में महिला के सामने शख्स ने की अश्लील हरकत, वीडियो देख भड़के लोग

ट्रेन में महिला के साथ गलत हरकत कैमरे में कैद। (फोटो : Instagram/@eliizagram)
Passenger Harassment Case : भारतीय रेल (Indian Railways) में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया (Social Media) पर एक महिला यात्री ने अपना बेहद डरावना और विचलित कर देने वाला अनुभव (Disturbing Experience) साझा किया है। वायरल वीडियो (Viral Video) में देखा जा सकता है कि कैसे एक पुरुष यात्री सामने बैठी महिला को लगातार घूर (Staring) रहा है और सार्वजनिक स्थान पर अनुचित व्यवहार (Inappropriate Act) कर रहा है। इस घटना ने इंटरनेट पर आक्रोश पैदा कर दिया है और लोग रेलवे पुलिस (RPF) से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
पीड़ित महिला ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। महिला के अनुसार, वह ट्रेन में अपनी सीट पर बैठी थी जब उसने महसूस किया कि सामने वाला शख्स उसे असहज तरीके से देख रहा है। जब उसने ध्यान दिया, तो वह शख्स अश्लील हरकतें कर रहा था। महिला ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए इसे "बेहद डरावना और घिनौना" (Creepy and Disturbing) बताया है। यह वीडियो तेजी से साझा किया जा रहा है ताकि आरोपी की पहचान हो सके।
ट्रेन के डिब्बे में अन्य यात्रियों की मौजूदगी के बावजूद, इस तरह की हिम्मत जुटाना अपराधी के बेखौफ होने को दर्शाता है। अक्सर लंबी दूरी की ट्रेनों (Long Distance Trains) में महिलाएं अकेले सफर करती हैं, और इस तरह की घटनाएं उनके मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (Women Safety) पर गहरा आघात करती हैं। नेटिजन्स का कहना है कि अगर भीड़भाड़ वाली ट्रेन में ऐसी स्थिति है, तो सुनसान रास्तों पर सुरक्षा का क्या हाल होगा।
वीडियो के वायरल होने के बाद, कई यूजर्स ने रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को टैग किया है। आमतौर पर ऐसी शिकायतों पर रेलवे तत्काल संज्ञान लेता है और पीएनआर (PNR) विवरण के आधार पर आरोपी की तलाश की जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यात्रियों को ऐसी स्थिति में तुरंत 'रेल मदद' (RailMadad) ऐप या 139 हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करना चाहिए ताकि अगले स्टेशन पर ही आरोपी को दबोचा जा सके।
यह घटना केवल एक आपराधिक कृत्य नहीं है, बल्कि समाज में नैतिक पतन को भी दर्शाती है। सफर के दौरान सह-यात्रियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना बुनियादी शिष्टाचार है। इस मामले में पुलिस जांच के साथ-साथ यह भी जरूरी है कि ट्रेनों में गश्त बढ़ाई जाए और सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की निगरानी और पुख्ता की जाए ताकि कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले सौ बार सोचे।
इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा है। अधिकतर लोगों का कहना है कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि उदाहरण पेश किया जा सके। पुलिस फिलहाल वीडियो के आधार पर ट्रेन नंबर और कोच की पहचान करने की कोशिश कर रही है। महिला से भी संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आधिकारिक एफआईआर (FIR) दर्ज की जा सके। इस घटना ने डिजिटल साक्ष्य (Digital Evidence) की शक्ति को भी दिखाया है। अगर महिला ने साहस दिखाकर वीडियो न बनाया होता, तो शायद यह मामला कभी सामने ही नहीं आता।
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