बंगाल में सियासी घमासान: ममता बनर्जी की सीधी चेतावनी, कहा- बगावत बर्दाश्त नहीं

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर TMC में हलचल मची है। TMC ने कई मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं देने का फैसला लिया है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, TMC ने करीब 74 विधायकों का टिकट काट दिया है। मौजूदा विधायकों का टिकट कटने से पार्टी नेताओं की नाराजगी और TMC नेतृत्व के खिलाफ विरोधी स्वर तेज हो गए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं में भी असंतोष का माहौल है। मौजूदा स्थिति पर पश्चिम मेदिनीपुर के नारायणगढ़ में आयोजित चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने कड़ा संदेश दिया है।