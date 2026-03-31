पीएम मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री से की बात, जानें दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से फोन पर बातचीत की। यह बातचीत सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि इसमें दोनों देशों के भविष्य के सहयोग को लेकर गंभीर चर्चा हुई। खास बात यह रही कि बातचीत का फोकस उन क्षेत्रों पर रहा जो आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था और तकनीक को दिशा देंगे। दोनों नेताओं ने सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, जल प्रबंधन और व्यापार जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से बात की। इन सेक्टरों को लेकर भारत और नीदरलैंड के बीच साझेदारी पहले से ही मौजूद है, लेकिन अब इसे और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। खासकर सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई ऊंचाई देने की बात सामने आई।