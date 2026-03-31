36 हजार फीट पर उठा धुएं का शक, लखनऊ में करानी पड़ी विमान की आपात लैंडिंग



शाम करीब 5 बजकर 17 मिनट पर विमान ने चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की। इस दौरान एयरपोर्ट पर पहले से ही फायर ब्रिगेड, मेडिकल टीम और रेस्क्यू स्टाफ पूरी तरह तैयार खड़ा था। जैसे ही विमान रुका, सभी 148 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाला गया और टर्मिनल-3 तक पहुंचाया गया। राहत की बात यह रही कि किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ। बाद में जब तकनीकी टीमों ने विमान की जांच की, तो धुएं या आग का कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिला। फिर भी, एहतियात के तौर पर विमान को फिलहाल ग्राउंड कर दिया गया है। अब यह तभी उड़ान भरेगा, जब पूरी जांच पूरी हो जाएगी और उसे उड़ान के लिए सुरक्षित घोषित किया जाएगा।