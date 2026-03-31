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36 हजार फीट पर उठा धुएं का शक, लखनऊ में करानी पड़ी विमान की आपात लैंडिंग

बागडोगरा से दिल्ली जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट में 36 हजार फीट पर धुएं की आशंका के बाद लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सभी 148 यात्री सुरक्षित निकाले गए। तकनीकी जांच जारी है, जबकि यात्रियों के लिए वैकल्पिक उड़ान और ठहरने की व्यवस्था की गई।

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भारत

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Anurag Animesh

Mar 31, 2026

Emergency Landing

Emergency Landing(AI Image-ChatGpt)

सोमवार का दिन लखनऊ एयरपोर्ट पर थोड़ी हलचल लेकर आया, जब एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान को अचानक इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। यह फ्लाइट बागडोगरा से दिल्ली जा रही थी, लेकिन बीच आसमान में कुछ ऐसा हुआ कि पायलटों को तुरंत फैसला लेना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विमान करीब 36 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। तभी केबिन के एवियोनिक पैनलों से धुआं निकलने की आशंका हुई। स्थिति को हल्के में नहीं लिया जा सकता था, इसलिए पायलटों ने बिना देर किए एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी। सुरक्षा सबसे ऊपर होती है और यही सोचकर विमान को लखनऊ डायवर्ट किया गया।

जानें डिटेल्स


शाम करीब 5 बजकर 17 मिनट पर विमान ने चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की। इस दौरान एयरपोर्ट पर पहले से ही फायर ब्रिगेड, मेडिकल टीम और रेस्क्यू स्टाफ पूरी तरह तैयार खड़ा था। जैसे ही विमान रुका, सभी 148 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाला गया और टर्मिनल-3 तक पहुंचाया गया। राहत की बात यह रही कि किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ। बाद में जब तकनीकी टीमों ने विमान की जांच की, तो धुएं या आग का कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिला। फिर भी, एहतियात के तौर पर विमान को फिलहाल ग्राउंड कर दिया गया है। अब यह तभी उड़ान भरेगा, जब पूरी जांच पूरी हो जाएगी और उसे उड़ान के लिए सुरक्षित घोषित किया जाएगा।

एयरलाइन ने वैकल्पिक इंतजाम किए


यात्रियों की परेशानी को देखते हुए एयरलाइन ने वैकल्पिक इंतजाम भी किए। कुछ यात्रियों को दूसरी फ्लाइट्स से भेजा गया, जबकि बाकी के लिए होटल में रुकने की व्यवस्था की गई। साथ ही अगली उड़ानों की बुकिंग का भरोसा भी दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब लखनऊ एयरपोर्ट पर ऐसी स्थिति बनी हो। इससे कुछ दिन पहले ही बेंगलुरु से कोलकाता जा रही एक और फ्लाइट को खराब मौसम की वजह से लखनऊ डायवर्ट करना पड़ा था। कोलकाता में अचानक मौसम बिगड़ गया था और दृश्यता कम हो गई थी, जिससे विमान को वहां उतरने की अनुमति नहीं मिल सकी। हवाई यात्रा में तकनीक और मौसम दोनों अहम भूमिका निभाते हैं।

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Published on:

31 Mar 2026 05:19 am

Hindi News / National News / 36 हजार फीट पर उठा धुएं का शक, लखनऊ में करानी पड़ी विमान की आपात लैंडिंग

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