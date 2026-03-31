Pre-Monsoon Rain के कारण फिर बदला मौसम का मिजाज, 31 मार्च से 2 अप्रैल तक भारी बारिश, IMD ने जारी किया Alert!

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, उत्तर ईरान और कैस्पियन सागर क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ तथा राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में चक्रवाती परिसंचरण इस मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण है। 2 अप्रैल के आसपास एक और पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिससे 3 और 4 अप्रैल को दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। बारिश और तेज हवाओं से दिल्ली की हवा में अस्थायी सुधार की उम्मीद है। हल्की बारिश और तेज हवाएं प्रदूषकों को फैलाने में मदद करती हैं, हालांकि वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) अभी भी खराब से बहुत खराब श्रेणी में रह सकता है।