तारिक रहमान के पीएम बनने के बाद पहले बांग्लादेशी मंत्री आएंगे भारत, फ्यूल सप्लाई समेत इन मुद्दों पर होगी चर्चा

भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में हस्ताक्षरित गंगा जल बंटवारा संधि इस वर्ष समाप्त हो रही है, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत तेज हो गई है। यह संधि गंगा नदी के जल वितरण को नियंत्रित करती है, जिसमें भारत ऊपरी तटीय देश होने के नाते अहम भूमिका निभाता है। हाल के दिनों में दोनों देशों की तकनीकी टीमों ने हाइड्रोलॉजिकल आकलन किए हैं ताकि नए समझौते की रूपरेखा तैयार की जा सके। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और पश्चिम बंगाल सरकार की सहमति इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कारक माने जा रहे हैं।