अमेरिकी लोगों के साथ कर दिया ये कांड, इंटरनेशनल ठगी का बड़ा हब यह राज्य, विदेश मंत्रालय में हड़कंप

जमशेदपुर के सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने सभी डीएसपी और थाना प्रभारियों को साइबर ठगी के नेटवर्क पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। जांच में खुलासा हुआ कि यह गिरोह साकची, मानगो, टेल्को, गोविंदपुर और बारीडीह जैसे इलाकों से संचालित हो रहा था। अपराधी खुद को टेक्निकल सपोर्ट अधिकारी या सरकारी अफसर बताकर विदेशी नागरिकों से संपर्क करते थे। कंप्यूटर या बैंकिंग समस्याओं का हवाला देकर वे पीड़ितों का विश्वास जीतते और उनके खातों से पैसे उड़ा लेते। पुलिस के अनुसार, गिरोह ने कॉल सेंटर जैसी व्यवस्था बनाई थी, जहां अंग्रेजी बोलने वाले लोग विदेशियों को ठगने का काम करते थे।