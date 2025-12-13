रांची में बड़ा हादसा टला, हार्ड लैंडिंग के दौरान इंडिगो का पिछला हिस्सा जमीन से टकराया

झारखंड के रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर शुक्रवार देर रात इंडिगो एयरलाइंस के विमान का पिछला हिस्सा जमीन से टकरा गया। दरअसल, विमान में तकनीकी खराबी सामने आने के बाद उसकी हार्ड लैंडिंग कराई जा रही थी। विमान के जमीन से टकराने पर विमान में सवार कुछ यात्रियों को हल्की चोटें भी आई। बताया जाता है कि विमान संख्या 6ई-7361 भुवनेश्वर से रांची आ रहा था। इसे 8:30 बजे रांची एयरपोर्ट पर लैंड करना था।