13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

रांची में बड़ा हादसा टला, हार्ड लैंडिंग के दौरान इंडिगो का पिछला हिस्सा जमीन से टकराया

इंडिगो विमान का पिछला हिस्सा लैंडिंग के समय जमीन से टकरा गया। विमान में तकनीकी खराबी सामने आने के बाद उसकी हार्ड लैंडिंग कराई जा रही थी। पढ़ें पूरी खबर...

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 13, 2025

इंडिगो की फ्लाइट। (फोटो- x/Indigo)

झारखंड के रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर शुक्रवार देर रात इंडिगो एयरलाइंस के विमान का पिछला हिस्सा जमीन से टकरा गया। दरअसल, विमान में तकनीकी खराबी सामने आने के बाद उसकी हार्ड लैंडिंग कराई जा रही थी। विमान के जमीन से टकराने पर विमान में सवार कुछ यात्रियों को हल्की चोटें भी आई। बताया जाता है कि विमान संख्या 6ई-7361 भुवनेश्वर से रांची आ रहा था। इसे 8:30 बजे रांची एयरपोर्ट पर लैंड करना था।

यात्रियों ने किया हंगामा

हादसे के बाद विमानन कंपनी ने रांची से भुवनेश्वर जाने वाली फ्लाइट को रद्द कर दिया। इसके कारण यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। यात्रियों ने कहा कि एयरपोर्ट पर इंडिगो के कर्मचारियों ने आश्वासन दिया था कि 6 से 7 घंटे बाद उन्हें वैकल्पिक विमान से भुवनेश्वर भेजा जाएगा, लेकिन कंपनी ने दूसरे विमान की व्यवस्था नहीं की।

हार्ड लैंडिंग के दौरान विमान का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त

इंडिगो के अधिकारियों ने कहा कि हार्ड लैंडिंग के दौरान विमान का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। अचनाक तेज झटका लगने से यात्रियों में चीख पुकार मच गई। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान को कंट्रोल किया और उसे एप्रन पर ले जाया गया। इसके बाद रांची एयरपोर्ट प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमान को ग्राउंडेड घोषित कर दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

13 Dec 2025 12:23 pm

Published on:

13 Dec 2025 11:49 am

Hindi News / National News / रांची में बड़ा हादसा टला, हार्ड लैंडिंग के दौरान इंडिगो का पिछला हिस्सा जमीन से टकराया

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.