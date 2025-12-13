रांची में बड़ा हादसा टला, हार्ड लैंडिंग के दौरान इंडिगो का पिछला हिस्सा जमीन से टकराया

इंडिगो की फ्लाइट। (फोटो- x/Indigo)
झारखंड के रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर शुक्रवार देर रात इंडिगो एयरलाइंस के विमान का पिछला हिस्सा जमीन से टकरा गया। दरअसल, विमान में तकनीकी खराबी सामने आने के बाद उसकी हार्ड लैंडिंग कराई जा रही थी। विमान के जमीन से टकराने पर विमान में सवार कुछ यात्रियों को हल्की चोटें भी आई। बताया जाता है कि विमान संख्या 6ई-7361 भुवनेश्वर से रांची आ रहा था। इसे 8:30 बजे रांची एयरपोर्ट पर लैंड करना था।
हादसे के बाद विमानन कंपनी ने रांची से भुवनेश्वर जाने वाली फ्लाइट को रद्द कर दिया। इसके कारण यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। यात्रियों ने कहा कि एयरपोर्ट पर इंडिगो के कर्मचारियों ने आश्वासन दिया था कि 6 से 7 घंटे बाद उन्हें वैकल्पिक विमान से भुवनेश्वर भेजा जाएगा, लेकिन कंपनी ने दूसरे विमान की व्यवस्था नहीं की।
इंडिगो के अधिकारियों ने कहा कि हार्ड लैंडिंग के दौरान विमान का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। अचनाक तेज झटका लगने से यात्रियों में चीख पुकार मच गई। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान को कंट्रोल किया और उसे एप्रन पर ले जाया गया। इसके बाद रांची एयरपोर्ट प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमान को ग्राउंडेड घोषित कर दिया है।
