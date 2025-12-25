BMC Election: मनसे का साथ क्या उद्धव ठाकरे से छीन लेगा हिंदी भाषियों के वोट? आनंद दुबे ने दिया जवाब

निकाय चुनाव छोटे स्तर पर होते हैं, इसमें ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता। लेकिन भाजपा ने इन चुनावों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। धन-बल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। पूरी सरकार जीत के लिए मैदान में उतर आई। भाजपा पिछले काफी समय से महाराष्ट्र की सत्ता में है और जिसकी सरकार होती है उसके चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि पूरी सरकारी मशीनरी उसकी तरफ से काम करती है। दूसरी बात, भाजपा पिछले काफी समय से इन चुनावों की तैयारी में लगी थी। चूंकि चुनाव आयोग उनका खास दोस्त है, इसलिए उन्हें पहले से ही पता था कि चुनाव कब होंगे। हमारे पास यह एडवांटेज नहीं थी। इसके अलावा, हम भाजपा जितना पैसा खर्च करने के स्थिति में भी नहीं हैं।