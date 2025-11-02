Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

Bihar Politics: 'जब रीतलाल यादव को…', अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद JDU सहित NDA नेताओं के क्या कहा?

मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह को बाहुबली दुलार चंद्र यादव हत्या मामले में गिरफ्तार किया गया है। इससे बिहार में सियासत गरमा गई है, पक्ष-विपक्ष एक-दूसरे पर हमलावर हैं।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Mukul Kumar

Nov 02, 2025

जदयू नेता नीरज कुमार और मोकामा विधायक अनंत सिंह। (फोटो- IANS)

मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। बता दें कि उन्हें मोकामा के बाहुबली नेता दुलार चंद्र यादव की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। अब इस मामले में पक्ष और विपक्ष लगातार एकदूसरे को घेर रहे हैं।

इस बीच, बिहार विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले पूरे घटनाक्रम पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दिलीप जायसवाल ने अनंत सिंह के बारे में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में कानून सर्वोपरि है और किसी भी अपराधी को छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता।

बिहार में कानून का राज- दिलीप जायसवाल

उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज है। यहां कोई अपराधी बच नहीं सकता। पूरे राज्य में सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं। जिस किसी ने भी अपराध किया है, उस पर कार्रवाई तय है।

दिलीप जायसवाल के बाद जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी अपनी पार्टी का रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि मोकामा की यह घटना सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुनिश्चित किया कि मोकामा शांत रहे।

जदयू नेता ने तेजस्वी पर भी साधा निशाना

जदयू नेता ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव तो बिहार सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे थे।

अब तो पदाधिकारी पर भी कार्रवाई हुई, अपराधी भी गिरफ्तार हुए। लेकिन जब रीतलाल यादव गिरफ्तार हुए थे, तब आपने यह बयान दिया था कि विपक्ष के नेता को फंसाया जा रहा है।

नीरज कुमार ने आगे कड़े शब्दों में कहा कि बिहार में सुशासन की सरकार है। अपराध करने वाला चाहे किसी भी पार्टी का हो या किसी भी जाति का, सब पर कार्रवाई होगी। इस प्रक्रिया में कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

भाजपा सांसद धर्मशिला गुप्ता ने क्या कहा?

इसी बीच, भाजपा की राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। जांच जारी है और जल्द ही पूरा सच सामने आ जाएगा।

बता दें कि मोकामा में हुए इस हत्याकांड ने चुनावी दौर में राजनीतिक माहौल को और भी गर्मा दिया है। बता दें कि बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण के चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा। वहीं, वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी।

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

नीतीश कुमार

तेजस्वी यादव

पटना
