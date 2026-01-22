बस और ट्रक की जोरदार टक्कर, आग में जिंदा जले 3 लोग, कई घायल

आंध्र प्रदेश में बस हादसा (IANS)
Andhra Pradesh Bus Accident: आंध्र प्रदेश के नंद्याल जिले में एक निजी बस अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे कंटेनर ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद भीषण आग लग गई। पुलिस के अनुसार इस हादसे में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। घटना शिरिवेल्लामेट्टा गांव (शिरिवेला मंडल) के पास लगभग सुबह 2 बजे हुई। पुलिस ने बताया कि बस और ट्रक के ड्राइवर के साथ ट्रक का क्लीनर भी आग में झुलस कर दम तोड़ गए। मृतकों की पहचान उनके जल जाने के कारण संभव नहीं हो पाई है।
जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना एआरबीसीवीआर प्राइवेट ट्रैवल्स की बस में हुई, जो नेल्लोर से हैदराबाद जा रही थी। बस में 36 यात्री सवार थे। अचानक बस के एक टायर का फटना दुर्घटना का मुख्य कारण बना। टायर फटते ही ड्राइवर का वाहन पर नियंत्रण खो गया और बस रोड डिवाइडर पार कर सामने से आ रहे कंटेनर ट्रक से आमने-सामने टकरा गई।
टकराव के तुरंत बाद जोरदार आग लग गई और मिनटों में बस और कंटेनर ट्रक दोनों लपटों में घिर गए। आग इतनी तेज थी कि यात्रियों में भय का माहौल बन गया। पुलिस के अनुसार, बस का मुख्य दरवाजा और इमरजेंसी निकास फेल हो गए, जिससे कई यात्री बाहर नहीं निकल पाए।
हादसे के समय वहां से गुजर रहे एक DCM वाहन चालक ने तुरंत अपनी गाड़ी रोककर मदद की। उन्होंने बस की खिड़कियां तोड़कर कई यात्रियों को बाहर निकाला, जिससे कई लोग अपनी जान बचाने में सफल रहे।
बस और ट्रक ड्राइवर तथा ट्रक क्लीनर बस में फंस गए और आग में झुलसकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इसके अलावा, 10 से अधिक यात्री गंभीर रूप से झुलसे है। कुछ यात्री बस से कूदने और भगदड़ के दौरान भी घायल हुए। सभी घायलों को नंद्याल सरकारी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी स्थिति स्थिर बताई।
पुलिस और ट्रैफिक कर्मियों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। दुर्घटना के कारण उस मार्ग पर कई घंटे ट्रैफिक बाधित रहा और भारी जाम लग गया। बाद में, क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर मार्ग को सामान्य किया गया। पुलिस ने कहा कि घायल यात्रियों के बयान लिए जा रहे हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है।
