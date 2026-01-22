बस और ट्रक की जोरदार टक्कर, आग में जिंदा जले 3 लोग, कई घायल

Andhra Pradesh Bus Accident: आंध्र प्रदेश के नंद्याल जिले में एक निजी बस अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे कंटेनर ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद भीषण आग लग गई। पुलिस के अनुसार इस हादसे में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। घटना शिरिवेल्लामेट्टा गांव (शिरिवेला मंडल) के पास लगभग सुबह 2 बजे हुई। पुलिस ने बताया कि बस और ट्रक के ड्राइवर के साथ ट्रक का क्लीनर भी आग में झुलस कर दम तोड़ गए। मृतकों की पहचान उनके जल जाने के कारण संभव नहीं हो पाई है।