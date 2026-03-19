IMD Alert: प्री-मानसून में 19-22 मार्च तक होगी तेज बारिश, राजस्थान-यूपी समेत इन राज्यों में अलर्ट

Pre-Monsoon Rain Alert: मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहले देश के अधिकांश हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। चैत्र मास में गरज-चमक के साथ मेघ-मल्हार शुरू हो गई है। उत्तर-पश्चिम भारत के हिमालयी रेंज राज्यों में बुधवार को बर्फबारी हुई है तो मैदानी क्षेत्रों के राजस्थान, पंजाब समेत मध्य व दक्षिण भारत के 16 राज्यों में तेज आंधी-बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि दर्ज की गई।