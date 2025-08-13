Rahul Gandhi के संपर्क में हैं आंध्र प्रदेश CM चंद्रबाबू नायडू, पूर्व सीएम के दावे से सियासी हलचल हुई तेज

आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने बुधवार को बड़ा दावा किया है। पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आंध्र प्रदेश में मतदान विसंगतियों के बारे में बोलने से बचते हैं, क्योंकि सीएम चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के जरिए उनके संपर्क में है। पूर्व सीएम रेड्डी के इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है।
पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि जब राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं, तो वे आंध्र प्रदेश के बारे में बयान क्यों नहीं देते, जहां घोषित नतीजों और मतगणना के दिन के नतीजों के बीच सबसे ज़्यादा 12.5 प्रतिशत वोटों का अंतर है। वे अरविंद केजरीवाल के बारे में क्यों नहीं बोलते? जबकि अरविंद केजरीवाल ख़ुद विधायक का चुनाव हार गए थे। वे ऐसा नहीं करते।
उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आंध्र प्रदेश के बारे में बात नहीं करते क्योंकि चंद्रबाबू नायडू रेवंत रेड्डी के ज़रिए हॉटलाइन पर राहुल गांधी के संपर्क में हैं। मैं राहुल गांधी जैसे व्यक्ति पर क्या टिप्पणी करूं, जो ख़ुद अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं हैं?
पूर्व सीएम ने यह भी दावा किया कि देश में सबसे ज्यादा विसंगति आंध्र प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी नेताओं ने चुनाव आयोग से संपर्क किया था, जिसने राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण का वादा किया था।
पूर्व सीएम रेड्डी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मणिकम टैगोर से सवाल किया कि वह केवल वाईएसआरसीपी के बारे में ही क्यों बोलते हैं, जबकि नायडू द्वारा कथित घोटालों और अनियमितताओं को नजरअंदाज करते हैं, जिनमें बेल्ट शॉप, परमिट रूम और खनन घोटाले शामिल हैं।
पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी के दावों पर टीडीपी नेता नारा लोकेश ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दावों को खारिज करते हुए कहा कि एकमात्र सच्ची 'हॉटलाइन' आंध्र प्रदेश के लोगों के साथ है।