Rahul Gandhi के संपर्क में हैं आंध्र प्रदेश CM चंद्रबाबू नायडू, पूर्व सीएम के दावे से सियासी हलचल हुई तेज

आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने बुधवार को बड़ा दावा किया है। पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आंध्र प्रदेश में मतदान विसंगतियों के बारे में बोलने से बचते हैं, क्योंकि सीएम चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के जरिए उनके संपर्क में है। पूर्व सीएम रेड्डी के इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है।