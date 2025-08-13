KBC 17 के मंच पर सोफिया कुरैशी और व्योमिंका सिंह को देख खड़ा हुआ विवाद, यूजर्स ने सरकार पर लगाया ये आरोप

शिवसेना (यूबीटी) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी शो पर टिप्पणी की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- हमारी वीर वर्दीधारी महिलाएं, जो ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनीं, को एक निजी मनोरंजन चैनल ने अपने शो में आमंत्रित किया है। इस निजी मनोरंजन चैनल की मूल कंपनी सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया (SPNI) ने 2031 तक एशिया कप के प्रसारण अधिकार भी हासिल कर लिए हैं। जी हाँ, वही चैनल जो भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैचों के ज़रिए कमाई करना चाहता है। अब इन दोनों को जोड़िए।