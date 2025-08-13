Patrika LogoSwitch to English

KBC 17 के मंच पर सोफिया कुरैशी और व्योमिंका सिंह को देख खड़ा हुआ विवाद, यूजर्स ने सरकार पर लगाया ये आरोप

Kaun Banega Crorepati: अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति में कर्नल सौफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के मंच पर दिखने पर विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इसे पीआर स्टंट और राजनीतिक लाभ का प्रयास बताया है।

भारत

Ashib Khan

Aug 13, 2025

KBC 17 के विशेष एपिसोड में मंच पर नजर आएंगी कर्नल सौफिया कुरैशी, व्योमिंका सिंह और प्रेरणा देवस्थली (Photo-X)

Kaun Banega Crorepati: कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन (KBC 17) के स्वतंत्रता दिवस एपिसोड में देश की तीन महिला सैन्य अधिकारी (कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली) हॉट सीट पर नजर आएंगी। इस एपिसोड का टीजर रिलीज हो चुका है, जिसमें अमिताभ बच्चन तीनों महिला सैन्य अधिकारियों का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केबीसी 17 के मंच पर कर्नल सौफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को देखने पर विवाद खड़ा हो गया है।

ऑपरेशन सिंदूर की होगी बात

बता दें कि इस एपिसोड में 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकवादी शिविरों और पीओके पर की गई कार्रवाई के महत्वपूर्ण क्षणों को याद करेंगे। 

टीजर हुआ लांच

टीज़र में कर्नल सोफिया कुरैशी कहती हुई नजर आ रही है- पाकिस्तान ये करता चला आ रहा है। तो जवाब देना बनता था सर। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर की योजना बनाई गई।

विवाद हुआ खड़ा

अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति में कर्नल सौफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के मंच पर दिखने पर विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इसे पीआर स्टंट और राजनीतिक लाभ का प्रयास बताया है। वहीं इस पर कांग्रेस ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। 

केरल कांग्रेस ने किया पोस्ट

केरल कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- सशस्त्र बलों के तीन अधिकारी पूरी वर्दी में एक निजी मनोरंजन शो, कौन बनेगा करोड़पति, में एक बॉलीवुड अभिनेता को सैन्य अभियान की योजना समझाते हुए दिखाई देंगे। किसी भी गंभीर राष्ट्र में, जहां पेशेवर सेना हो, यह अकल्पनीय होगा। लेकिन यह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का तमाशा है। यह एक बेहद शर्मनाक बात है।

प्रियंका चतुर्वेदी ने शो पर की टिप्पणी

शिवसेना (यूबीटी) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी शो पर टिप्पणी की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- हमारी वीर वर्दीधारी महिलाएं, जो ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनीं, को एक निजी मनोरंजन चैनल ने अपने शो में आमंत्रित किया है। इस निजी मनोरंजन चैनल की मूल कंपनी सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया (SPNI) ने 2031 तक एशिया कप के प्रसारण अधिकार भी हासिल कर लिए हैं। जी हाँ, वही चैनल जो भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैचों के ज़रिए कमाई करना चाहता है। अब इन दोनों को जोड़िए। 

सोशल मीडिया पर भड़के यूजर्स

एक्स पर एक यूजर ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा- राजनीति अपने आखिरी पड़ाव पर पहुच चुकी हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मुख्य भूमिका निभाने वाली देश की बेटियाँ कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह कौन बनेगा करोड़पति पर इस हफ्ते दिखाईं देंगी। अब आप लोग समझ सकते हैं ज्यादा कुछ लिख दूँगा तो एक विशेष पार्टी के अंध भक्त लोगों को मिर्ची लग जायगी। 

एक अन्य यूजर ने एक्स पर लिखा- "यह अविश्वसनीय है। ऑपरेशन सिंदूर के हीरो राष्ट्रीय टीवी शो केबीसी में सिर्फ़ इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एक 'राष्ट्रवादी' पार्टी कुछ वोट बटोरना चाहती है?"

एक्स पर यूजर ने लिखा- क्या आपने कभी किसी गंभीर देश में सैन्य अभियान के बाद ऐसा कुछ देखा है? सेवा में किसी व्यक्ति को इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? वर्तमान शासन बेशर्मी से हमारी सेनाओं का उपयोग अपनी तुच्छ राजनीति और अति-राष्ट्रवाद के लिए कर रहा है।

एक यूजर ने लिखा- हमारी सेना पवित्र थी, राजनीति से ऊपर और पीआर से परे। आज मोदी सरकार छवि निर्माण के लिए केबीसी जैसे शो में सेवारत सैनिकों की परेड कराती है। यहाँ तक कि हमारी सेना को भी मोदी के पीआर का राजनीतिक हथियार बना दिया गया है। हमारी सेनाएँ देश की रक्षा के लिए हैं, किसी राजनेता के ब्रांड के लिए नहीं। 

13 Aug 2025 04:36 pm

