देश में इस राज्य में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगाया प्रतिबंध? मंत्री ने किया खुलासा

Social Media Ban: आंध्र प्रदेश में सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है। इस बात की जानकारी प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने दी है। दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के दौरान ब्लूमबर्ग से बातचीत में मंत्री ने कहा कि एक निश्चित उम्र से कम के बच्चे सोशल मीडिया पर दिखने वाली सामग्री को पूरी तरह समझने में सक्षम नहीं होते। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचे की जरूरत है।