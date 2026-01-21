हिमाचल सीएम को बम से उड़ाने की दी धमकी, कहा- 26 जनवरी को तिरंगा फहराया तो…

हालांकि पुलिस इसे अफवाह और झूठा संदेश मान रही है। पुलिस के मुताबिक इस तरह के धमकी भरे मेल का उद्देश्य लोगों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा करना है। मामले में पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह ई-मेल भेजने वाले की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए तकनीकी जांच की जा रही है और साइबर साक्ष्यों को भी खंगाला जा रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह मेल किसने भेजा है।