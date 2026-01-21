हिमाचल सीएम को बम से उड़ाने की दी धमकी, कहा- 26 जनवरी को तिरंगा फहराया तो…

हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को मिली धमकी (Photo-IANS)
Himachal CM Sukhu Threat: हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को गणतंत्र दिवस पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हो गई हैं। उपायुक्त कार्यालय शिमला की आधिकारिक मेल आईडी पर धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था कि यदि सीएम सुक्खू गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराते हैं तो मानव बम से हमला किया जाएगा।
धमकी भरे मेल के बाद प्रदेश में पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक यह मेल ‘canyoutextmeback@gmail.com’ नाम की आईडी से भेजा गया था।
वहीं पुलिस अब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर धमकी भरा मेल भेजने वाले की पहचान करने में जुट गई है। साथ ही साइबर विशेषज्ञ ईमेल के स्रोत और स्थान का पता लगाने में पुलिस की सहायता कर रहे हैं ताकि अपराधी को गिरफ्तार किया जा सके।
हालांकि पुलिस इसे अफवाह और झूठा संदेश मान रही है। पुलिस के मुताबिक इस तरह के धमकी भरे मेल का उद्देश्य लोगों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा करना है। मामले में पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह ई-मेल भेजने वाले की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए तकनीकी जांच की जा रही है और साइबर साक्ष्यों को भी खंगाला जा रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह मेल किसने भेजा है।
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही कड़ी है। इस धमकी के मद्देनजर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। साथ ही, जनता से भी अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। इस वर्ष राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह शिमला के रिज में आयोजित किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तिरंगा फहराएंगे।
