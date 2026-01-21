21 जनवरी 2026,

राष्ट्रीय

हिमाचल सीएम को बम से उड़ाने की दी धमकी, कहा- 26 जनवरी को तिरंगा फहराया तो…

पुलिस अब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर धमकी भरा मेल भेजने वाले की पहचान करने में जुट गई है।

शिमला

image

Ashib Khan

Jan 21, 2026

Himachal CM Sukhu Threat,himachal bomb threat mail, himachal bomb threat, himachal bomb threat news

हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को मिली धमकी (Photo-IANS)

Himachal CM Sukhu Threat: हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को गणतंत्र दिवस पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हो गई हैं। उपायुक्त कार्यालय शिमला की आधिकारिक मेल आईडी पर धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था कि यदि सीएम सुक्खू गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराते हैं तो मानव बम से हमला किया जाएगा।

प्रशासन हुआ अलर्ट

धमकी भरे मेल के बाद प्रदेश में पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक यह मेल ‘canyoutextmeback@gmail.com’ नाम की आईडी से भेजा गया था। 

भेजने वाले की पहचान में जुटी पुलिस

वहीं पुलिस अब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर धमकी भरा मेल भेजने वाले की पहचान करने में जुट गई है। साथ ही साइबर विशेषज्ञ ईमेल के स्रोत और स्थान का पता लगाने में पुलिस की सहायता कर रहे हैं ताकि अपराधी को गिरफ्तार किया जा सके।

पुलिस मान रही अफवाह

हालांकि पुलिस इसे अफवाह और झूठा संदेश मान रही है। पुलिस के मुताबिक इस तरह के धमकी भरे मेल का उद्देश्य लोगों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा करना है। मामले में पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह ई-मेल भेजने वाले की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए तकनीकी जांच की जा रही है और साइबर साक्ष्यों को भी खंगाला जा रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह मेल किसने भेजा है। 

बढ़ाई जाएगी सुरक्षा व्यवस्था 

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही कड़ी है। इस धमकी के मद्देनजर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। साथ ही, जनता से भी अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। इस वर्ष राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह शिमला के रिज में आयोजित किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तिरंगा फहराएंगे।

