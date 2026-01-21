मुस्लिम बाहुल इलाके में नहीं चला ओवैसी का सिक्का, ISLAM पार्टी बनाएगी अपना मेयर; जानें कैसे पलट गई बाजी

मुस्लिम बाहुल मालेगांव नगर पालिका में 84 सीटें हैं, जिसमें से इस्लाम ने 35 सीटों पर कब्जा जमाया है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 21 सीटें जीती हैं। समाजवादी पार्टी ने 5, शिवसेना ने 18, कांग्रेस ने 3 और बीजेपी को महज दो सीटें मिली हैं। यहां पर इस्लाम और सपा मिलकर अपना मेयर बना रही हैं, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी होगी।