BMC मेयर की कुर्सी पर महाघमासान! क्या फडणवीस–ठाकरे की ‘सीक्रेट डील’ से बदलेगा खेल?

BMC चुनाव में BJP को 89 सीटें और शिंदे गुट को 29 सीटें मिली हैं। दोनों मिलकर बहुमत से ऊपर हैं, लेकिन मेयर पद को लेकर दोनों के बीच खींचतान साफ दिख रही है। शिंदे गुट के पार्षदों को मुंबई के एक लग्जरी होटल में ठहराया गया है, जिससे ‘होटल पॉलिटिक्स’ की चर्चा तेज हो गई है।