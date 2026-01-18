18 जनवरी 2026,

रविवार

राष्ट्रीय

‘खेल अभी शुरू हुआ है’, संजय राउत के बयान से मुंबई मेयर चुनाव पर बढ़ा सस्पेंस

राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दावा किया कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है और कोई भी बहुमत स्थायी नहीं होता।

मुंबई

image

Ashib Khan

Jan 18, 2026

BMC Mayor election 2026, Eknath Shinde Shiv Sena corporators hotel, Sanjay Raut game is on statement, Uddhav Thackeray Shiv Sena UBT BMC,

संजय राउत के बयान से बढ़ा सियासी सस्पेंस (Photo-IANS)

BMC Mayor election 2026: बीएमसी चुनाव में एनडीए की जीत के बाद भी मुंबई के अगले मेयर को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। डिप्टी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने 29 पार्षदों को किसी भी तरह की तोड़-फोड़ से बचाने के लिए एक पांच सितारा होटल में ठहराया है। इसी बीच उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) ने सस्पेंस बढ़ाते हुए कहा है कि अभी “खेल अभी शुरू हुआ है।” शिवसेना (UBT) के इस बयान के बाद मेयर चुनाव को लेकर और सस्पेंस बढ़ गया है।

क्या बोले संजय राउत?

राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दावा किया कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है और कोई भी बहुमत स्थायी नहीं होता। उन्होंने कहा कि ठाकरे गुट के लोग उस पांच सितारा होटल में लंच करने जा रहे हैं, जहां शिंदे गुट के पार्षद ठहरे हैं। राउत ने तंज कसते हुए कहा, “उन्हें हम पर शक नहीं करना चाहिए।”

सियासी हलचल हुई तेज

बीएमसी चुनाव में एनडीए की जीत के बाद माना जा रहा था कि बीजेपी का मेयर बन सकता है। लेकिन शिंदे गुट ने भी अपनी मांग रख दी है। शिंदे गुट का कहना है कि वे ढाई-ढाई साल के फॉर्मूले पर तैयार हैं। वहीं अब संजय राउत के 'खेल अभी शुरू हुआ है' वाले बयान से राजनीति तेज हो गई है। 

क्या है पूरा समीकरण?

बता दें कि 227 वार्डों वाले निगम में बीजेपी और शिंदे गुट ने 118 सीटों पर जीत हासिल की है, जो कि बहुमत से महज चार ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना (UBT), कांग्रेस, मनसे, एनसीपी (SP), सपा और AIMIM की जीती सभी सीटों को मिला दिया जाए तो 106 हो रही है और बहुमत के आंकड़े से महज 8 कम है। ऐसे में यदि शिंदे गुट के 8 पार्षद टूट जाते हैं तो विपक्ष का मेयर बन सकता है। इसी तोड़-फोड़ के डर से शिंदे ने अपने पार्षदों को एक होटल में ठहराया है। 

क्या बोले शिंदे गुट के नेता?

मीडिया से बात करते हुए शिंदे गुट के नेता राजू वाघमारे ने संजय राउत के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, “क्या संजय राउत अब ज्योतिष देखने लगे हैं? वह नियमित रूप से झूठ बोलते हैं।” पार्षदों को होटल में रखने के सवाल पर वाघमारे ने कहा कि “कुछ लुटेरे हैं, जिन्होंने लंबे समय तक मुंबई को लूटा है और अब हमारे लोगों को भी लूटने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमने उन्हें होटल में रखा है।”

image

Updated on:

18 Jan 2026 06:02 pm

Published on:

18 Jan 2026 06:01 pm

Hindi News / National News / 'खेल अभी शुरू हुआ है', संजय राउत के बयान से मुंबई मेयर चुनाव पर बढ़ा सस्पेंस

