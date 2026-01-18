‘खेल अभी शुरू हुआ है’, संजय राउत के बयान से मुंबई मेयर चुनाव पर बढ़ा सस्पेंस

बता दें कि 227 वार्डों वाले निगम में बीजेपी और शिंदे गुट ने 118 सीटों पर जीत हासिल की है, जो कि बहुमत से महज चार ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना (UBT), कांग्रेस, मनसे, एनसीपी (SP), सपा और AIMIM की जीती सभी सीटों को मिला दिया जाए तो 106 हो रही है और बहुमत के आंकड़े से महज 8 कम है। ऐसे में यदि शिंदे गुट के 8 पार्षद टूट जाते हैं तो विपक्ष का मेयर बन सकता है। इसी तोड़-फोड़ के डर से शिंदे ने अपने पार्षदों को एक होटल में ठहराया है।