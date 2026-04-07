डिवाइडर से टकराई कार, फिर ट्रक से जोरदार टक्कर, देखें Video

जानकारी के अनुसार, हादसे के समय इलाके में तेज बारिश हो रही थी। बारिश के कारण दृश्यता कम हो गई थी, जिससे इनोवा कार चालक का नियंत्रण अचानक बिगड़ गया। बताया जा रहा है कि जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, कार फिसल गई और पहले डिवाइडर से जा टकराई। इसके बाद कार सामने से आ रहे ट्रक से भी भिड़ गई और सड़क किनारे नीचे जा गिरी। ट्रक चालक को संभलने का मौका तक नहीं मिला और कुछ ही सेकंड में यह भयानक हादसा हो गया।