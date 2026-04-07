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डिवाइडर से टकराई कार, फिर ट्रक से जोरदार टक्कर, देखें Video

Andhra Pradesh Accident: आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में बारिश के कारण NH-16 पर कार फिसलकर ट्रक से टकराई, तीन घायल, दो की हालत गंभीर।

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अमरावती 

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Devika Chatraj

Apr 07, 2026

आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा (Video Screenshot)

Andhra Pradesh Accident Viral Video: आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले से एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। चेन्नई-कोलकाता नेशनल हाईवे (NH-16) पर हुए इस भीषण हादसे का वीडियो पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।

बारिश बनी हादसे की वजह

जानकारी के अनुसार, हादसे के समय इलाके में तेज बारिश हो रही थी। बारिश के कारण दृश्यता कम हो गई थी, जिससे इनोवा कार चालक का नियंत्रण अचानक बिगड़ गया। बताया जा रहा है कि जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, कार फिसल गई और पहले डिवाइडर से जा टकराई। इसके बाद कार सामने से आ रहे ट्रक से भी भिड़ गई और सड़क किनारे नीचे जा गिरी। ट्रक चालक को संभलने का मौका तक नहीं मिला और कुछ ही सेकंड में यह भयानक हादसा हो गया।

तीन घायल, दो की हालत नाजुक

इस हादसे में कार सवार समेत तीन लोग घायल हुए हैं, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों की पहचान ओडिशा के गजपति जिले के परलाखेमुंडी निवासी अच्युतानंद (36) और मुकेश पाणिग्राही (35) के रूप में हुई है। दोनों गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि अमूल्य पात्रो (44) को हल्की चोटें आई हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

इस खौफनाक हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे तेज रफ्तार और बारिश के कारण कार अनियंत्रित होकर कुछ ही पलों में दुर्घटना का शिकार हो जाती है।

मंदिर से लौट रहे थे सभी यात्री

बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुए सभी लोग पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन कर लौट रहे थे। इसी दौरान श्रीकाकुलम जिले के पलासा के पास NH-16 पर उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

सड़क सुरक्षा के लिए जरूरी सावधानियां

बारिश के दौरान सड़क सुरक्षा के लिए विशेष सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। ऐसे मौसम में वाहन की गति नियंत्रित रखें, ब्रेक का इस्तेमाल सोच-समझकर करें और अन्य वाहनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। दृश्यता कम होने की स्थिति में हेडलाइट का सही उपयोग करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह हादसा एक बार फिर साबित करता है कि खराब मौसम में जरा सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है।

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संबंधित विषय:

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Published on:

07 Apr 2026 09:20 am

Hindi News / National News / डिवाइडर से टकराई कार, फिर ट्रक से जोरदार टक्कर, देखें Video

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