Andhra Pradesh stampede: वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में किस कारण मची थी भगदड़? राज्य सरकार ने बयान किया जारी

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में शनिवार को अचानक भगदड़ मच गई। इसमें 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह घटना उस समय हुई जब एकादशी के अवसर पर हजारों श्रद्धालु इकट्ठा हो गए थे। पीएम मोदी और सीएम चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। यह घटना किस कारण हुई, इसको लेकर राज्य सरकार की ओर से बयान जारी किया गया है।