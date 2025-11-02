Andhra stampede: स्वामी वेंकटेश्वर के नहीं हो सके थे दर्शन, इसलिए हरि मुकंद पांडा ने बनाया तिरुपति का प्रतिरूप मंदिर

दरअसल, कासिबुग्गा के रहने वाले हरि मुकुंद पांडा (Hari Mukunda Panda) नाम एक जमींदार कई साल पहले तिरुमाला मंदिर दर्शन करने गए थे। बीमार पड़ने की वजह से वह मंदिर में स्वामी वेकेंटश का दर्शन नहीं कर पाए थे। इस दौरान मंदिर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने भी उनके साथ बुरा व्यवहार किया और अस्पताल जाने को कहा। जब दूसरे दिन वह मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे तो उन्हें लंबी कतार में 8 से 9 घंटे खड़ा रहना पड़ा था। उसके बाद कुछ सेकेंड के लिए उन्हें स्वामी वेंकटेश के दर्शन हुए। इससे उन्हें बहुत मायूसी हुई और उन्होंने कासिबुग्गा में तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर मंदिर को समर्पित एक मंदिर बनाने की कसम खाई। मुकुंद पांडा ने कई एकड़ नारियल के बाग बेच दिए और 12 एकड़ खेती की जमीन पर मंदिर बनवाया। अभी मुकुंद पांडा की उम्र 90 साल की बताई जा रही है।