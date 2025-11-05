Patrika LogoSwitch to English

जिस अंजलि का Rahul Gandhi ने वीडियो शेयर कर वोट चोरी का लगाया आरोप, उसने ही कहा- यह सब फर्जी है, BJP ने कसा तंज

वीडियो में अंजलि स्पष्ट रूप से कहती हैं, मेरा वीडियो गलत संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है। मैंने कभी वोट चोरी का आरोप नहीं लगाया। यह शायद प्रशासनिक चूक हो सकती है, लेकिन धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Nov 05, 2025

Anjali of Sonipat

सोनीपत की अंजलि (Photo-IANS)

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों को एक और झटका लगा है। हरियाणा के सोनीपत जिले की रहने वाली अंजलि त्यागी ने बुधवार को कांग्रेस नेता के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अंजलि का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह स्पष्ट रूप से कहती नजर आ रही हैं कि उनका पुराना वीडियो गलत संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है। इस घटना ने राजनीतिक हलकों में हंगामा मचा दिया है, जहां कांग्रेस को फिर से 'फर्जी प्रचार' का आरोप झेलना पड़ रहा है।

राहुल गांधी ने उठाया हरियाणा चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा

राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में कथित 'वोट चोरी' का मुद्दा उठाया। प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने सोनीपत के राय विधानसभा क्षेत्र के मलिकपुर गांव की अंजलि त्यागी का एक वीडियो दिखाया, जिसमें वह वोटर वेरिफिकेशन की समस्या का जिक्र कर रही थीं। गांधी ने दावा किया कि यह वीडियो हरियाणा में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में हेराफेरी का प्रमाण है, जहां 5.21 लाख डुप्लिकेट वोटर जोड़े गए। उन्होंने कहा, 'यह चोरी सिर्फ विधानसभा स्तर पर नहीं, बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर कांग्रेस की भारी जीत को हार में बदल देते हैं।' गांधी ने आगे ब्राजील की एक मॉडल की फोटो दिखाते हुए आरोप लगाया कि 10 बूथों पर 22 फर्जी वोट डाले गए, जो हरियाणा में कुल 25 लाख वोट चोरी का उदाहरण है।

मेरा वीडियो तो गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया: अंजलि

प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटों बाद ही सच्चाई सामने आ गई। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर अंजलि त्यागी का नया वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में अंजलि स्पष्ट रूप से कहती हैं, 'मेरा वीडियो गलत संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है। मैंने कभी वोट चोरी का आरोप नहीं लगाया। यह शायद प्रशासनिक चूक हो सकती है, लेकिन धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं है। राहुल गांधी ने झूठ बोला।' वह आगे जोड़ती हैं कि उनका वोट कटने का दावा पुराना था और अब सब कुछ ठीक है। भंडारी ने कैप्शन में लिखा, 'राहुल गांधी की झूठी खबर फिर पकड़ी गई। हरियाणा की महिला ने 'वोट चोरी' से इनकार किया। राहुल ने उनके वीडियो का गलत इस्तेमाल किया। मतदाताओं ने लोकतंत्र-विरोधी राहुल का पर्दाफाश किया।'

कांग्रेस पर 'फेक न्यूज फैलाने' का आरोप

एक रिपोर्ट के अनुसार, अंजलि ने बताया कि उनका केस वोटर लिस्ट में मामूली त्रुटि का था, न कि सिस्टमैटिक फ्रॉड का। उन्होंने कहा, 'मैंने कांग्रेस को शिकायत की थी, लेकिन अब यह राजनीतिक हथियार बन गया।' यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद भाजपा समर्थकों ने कांग्रेस पर 'फेक न्यूज फैलाने' का आरोप लगाना शुरू कर दिया।

भाजपा का तीखा प्रहार: 'राहुल की फर्जी कहानी फिर बेनकाब'

भंडारी ने वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा, 'राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं। हरियाणा में भाजपा की जीत जनादेश है, न कि चोरी। कांग्रेस हार मानने के बजाय संस्थाओं पर हमला कर रही है।' भाजपा ने इसे 'कांग्रेस की हताशा' का प्रतीक बताया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी ट्वीट कर कहा, 'राहुल जी, वोटरों का अपमान बंद करें। चुनाव आयोग निष्पक्ष है।'

Bihar Election 2025: मतदान से एक दिन पहले लोगों से बोले प्रशांत किशोर, कहा- 10-12 हजार रुपये…
राष्ट्रीय
प्रशांत किशोर ने लोगों से की अपील

Updated on:

05 Nov 2025 09:18 pm

Published on:

05 Nov 2025 08:55 pm

Hindi News / National News / जिस अंजलि का Rahul Gandhi ने वीडियो शेयर कर वोट चोरी का लगाया आरोप, उसने ही कहा- यह सब फर्जी है, BJP ने कसा तंज

