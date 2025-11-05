जिस अंजलि का Rahul Gandhi ने वीडियो शेयर कर वोट चोरी का लगाया आरोप, उसने ही कहा- यह सब फर्जी है, BJP ने कसा तंज

राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में कथित 'वोट चोरी' का मुद्दा उठाया। प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने सोनीपत के राय विधानसभा क्षेत्र के मलिकपुर गांव की अंजलि त्यागी का एक वीडियो दिखाया, जिसमें वह वोटर वेरिफिकेशन की समस्या का जिक्र कर रही थीं। गांधी ने दावा किया कि यह वीडियो हरियाणा में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में हेराफेरी का प्रमाण है, जहां 5.21 लाख डुप्लिकेट वोटर जोड़े गए। उन्होंने कहा, 'यह चोरी सिर्फ विधानसभा स्तर पर नहीं, बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर कांग्रेस की भारी जीत को हार में बदल देते हैं।' गांधी ने आगे ब्राजील की एक मॉडल की फोटो दिखाते हुए आरोप लगाया कि 10 बूथों पर 22 फर्जी वोट डाले गए, जो हरियाणा में कुल 25 लाख वोट चोरी का उदाहरण है।