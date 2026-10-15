Ankita Bhandari Case: इंडिया गेट पर आधी रात कार्रवाई, माता-पिता रिहा; VIP एंगल की जांच पर अड़ा परिवार

Ankita Bhandari Case Latest News: दिल्ली के इंडिया गेट पर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग ने एक बार फिर उत्तराखंड के चर्चित हत्याकांड को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। परिवार की मांग है कि मामले में कथित वीआईपी कनेक्शन की निष्पक्ष जांच पूरी होने तक दुष्यंत कुमार गौतम की सिक्किम के राज्यपाल पद पर नियुक्ति रद्द की जाए। इसी मांग को लेकर चल रहे धरने के दौरान पुलिस ने अंकिता के माता-पिता और कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया, हालांकि बाद में माता-पिता को रिहा कर दिया गया।