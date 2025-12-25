भ्रामक क्लिप से सियासी बवाल: दुष्यंत गौतम को बदनाम करने के आरोप में पूर्व विधायक और एक्ट्रेस पर FIR

ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में 19 साल की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या हो गई थी। उन पर कथित तौर पर VIP मेहमानों को "स्पेशल सर्विस" देने का दबाव डाला गया था। जब मामले की जांच शुरू हुई तो अंकिता को गायब करने, उसकी हत्या और शव को नहर में फेंकने में पुलकित आर्य और उसके दो साथियों की सहभागिता सामने आई। शुरुआती जांच में ऐसे तथ्य सामने आए, जिससे महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद अंकिता की हत्या के मामले में रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य समेत तीन आरोपियों को मई 2025 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई।