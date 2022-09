स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर हुआ अंकिता मर्डरकेस, जानिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए डॉक्टरों ने क्या बताया?

अंकिता सिंह मर्डरकेस को स्पेशल कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसके जरिए जल्दी सुनवाई हो सकेगी। वहीं अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दुमका पुलिस के पास भेज दिया गया है। इसके साथ ही पोस्टमार्टम के बाद बिसरा को सुरक्षित रख लिया गया है, जिसकी फोरेंसिक जांच होगी।

झारखंड के दुमका जिले के बहुचर्चित अंकिता मर्डरकेस के मुख्य आरोपी शाहरुख व उसके भाई नईम उर्फ छोटू पर POCSO एक्ट की धाराएं लगा दी गई हैं। पहले झारखंड पुलिस ने मृतक अंकिता को बालिग माना था, लेकिन अब उसे नाबालिग मानकर आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगा दी गई हैं। अंकिता का पोस्टमार्टम रांची के फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी (Forensic Medicine and Toxicology) में हुआ था, जहां से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दुमका पुलिस के पास भेज दिया गया है।

Ankita murder case transferred to special court, know what the doctors told through the post-mortem report?