अनमोल बिश्नोई अमेरिका में एंट्री करने के लिए बना ‘भानु प्रताप’, जांच एजेंसियों ने किए कई चौंकाने वाले खुलासे

वांछित गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को बुधवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। उसे अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किए जाने के बाद एनआईए ने गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसियों ने गैंगस्टर अनमोल को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए है। अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी और गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई ने भानु प्रताप नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया था। इस फर्जी पासपोट का इस्तेमाल अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने के लिए किया था।