अनमोल बिश्नोई अमेरिका में एंट्री करने के लिए बना 'भानु प्रताप', जांच एजेंसियों ने किए कई चौंकाने वाले खुलासे

जांच एजेंसियों ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए है। अनमोल ने भानु प्रताप नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया था।

भारत

image

Shaitan Prajapat

Nov 19, 2025

Anmol Bishnoi

अनमोल बिश्नोई का फर्जी पासपोट (फोटो सोशल मीडिया)

वांछित गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को बुधवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। उसे अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किए जाने के बाद एनआईए ने गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसियों ने गैंगस्टर अनमोल को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए है। अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी और गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई ने भानु प्रताप नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया था। इस फर्जी पासपोट का इस्तेमाल अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने के लिए किया था।

भानु प्रताप के नाम से बनाया था फर्जी पासपोर्ट

आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई बिश्नोई को मंगलवार को अमेरिका से प्रत्यर्पित किया गया और वे बुधवार दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। अनमोल के पासपोर्ट की एक प्रति सामने आई है, जिससे पता चलता है कि यह 2021 में बना था। अनमोल बिश्नोई ने फर्जी पोसपोर्ट बनाया था, जिसमें उनका नाम भानु प्रताप लिखा है।

फरीदाबाद का दिया था पता

फर्जी पासपोर्ट में उनकी जन्मतिथि 15 दिसंबर, 2000 दर्ज है और उनके माता-पिता के नाम राकेश और सुमित्रा देवी हैं। पासपोर्ट संख्या V3534569 थी और पता फरीदाबाद के सेक्टर 82 का दिया गया था।

रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद गिरफ्तारी

बिश्नोई को नवंबर 2024 में कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में अवैध दस्तावेजों के साथ देश में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी महाराष्ट्र की एक अदालत द्वारा उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने और इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए जाने के कुछ दिनों बाद हुई थी।

अनमोल के खिलाफ कई राज्यों में दर्ज के केस

गैंगस्टर अनमोल के खिलाफ कई राज्यों में दर्ज के केस है। जांच एजेंसी एनआईए मुंबई, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों और शहरों की पुलिस अपने क्षेत्राधिकार में उसके खिलाफ विभिन्न मामलों के संबंध में गैंगस्टर से पूछताछ करना चाहेगी।

तीन हाई-प्रोफाइल मामले

जिन कई मामलों में वह आरोपी हैं, उनमें से तीन हाई-प्रोफाइल मामले हैं। पिछले साल अक्टूबर में मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या और मई 2022 में पंजाब के मानसा जिले में सिद्धू मूसेवाला की हत्या और पिछले साल अप्रैल में अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर गोलीबारी ​थी।

‘बगैर बिहार जीते मैं कोई सवाल नहीं उठता कि…, प्रशांत किशोर ने क्यों दिया गांधी जी और पाक के पूर्व PM इमरान का हवाला
राष्ट्रीय
प्रशांत किशोर

19 Nov 2025 06:32 pm

