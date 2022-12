ओडिशा में रूस के दो नागरिकों की मौत बनी रहस्य, अब एक और रसियन भुवनेश्वर से लापता

ओडिशा में रूस के सांसद सहित दो नागरिकों की मौत के बाद अब एक और रूसी नागरिक लापता हो गया। इससे सनसनी फैल गई है। ओडिशा पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लेकिन पुलिस की जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में पुलिस अब इंटरपोल की मदद लेने की योजना बना रही है।

Another Russian Critical of Putin Missing After Two Mysterious Deaths in Odisha