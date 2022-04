'गैर कश्मीरी घाटी छोड़ो या मरने को तैयार रहो', कश्मीर में आतंकियों ने दी खुली धमकी, बनाया एक और को निशाना

Man Shot Dead In South Kashmir's Kulgam: जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों पर हो रहे हमले कम नहीं हो रहे। एक बार फिर से आतंकियों ने एक निर्दोष को निशाना बनाया है। इसके साथ ही धमकी भी दी है।

जामु कश्मीर में गैर कश्मीरियों पर आतंकवादी हमले कम नहीं हो रहे। एक और गैर कश्मीरी को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में निशाना बनाया गया है। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार को अज्ञात आतंकवादियों ने एक नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान कुलगाम जिले के काकरान क्षेत्र के मुंबई के रहने वाले राजपूत सतीश कुमार सिंह के रूप में हुई है। आतंकवादियों ने इसके साथ ही धमकी दी है कि गैर कश्मीरी घाटी छोड़ दें अन्यथा मरने के लिए तैयार रहें।

Another Targetted Attack In Kashmir's Kulgam, Man Shot dead by terroris in Kulgam