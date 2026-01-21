21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

APY 2026 Update: अब 60 साल के बाद हर महीने 5,000 तक पेंशन! सरकार ने APY को 2030-31 तक मंजूरी दी

Atal Pension Yojana 2030-31: केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना (APY) को 2030-31 तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत 60 साल के बाद हर महीने 1,000 से 5,000 रुपये तक की गारंटीड पेंशन मिलती रहेगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Kuldeep Sharma

Jan 21, 2026

Atal Pension Yojana 2030-31

अटल पेंशन योजना से 60 साल के बाद 1,000 से 5,000 रुपये तक पेंशन का लाभ मिलेगा। (Photo-X)

APY 2026 Update: असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कम आय वाले लोगों के लिए मोदी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना (APY) को 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों के पास नौकरी के बाद पेंशन का कोई इंतजाम नहीं है, उन्हें 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 1,000 से 5,000 रुपये तक की पक्की पेंशन मिलेगी। साथ ही, सरकार इस योजना को और बेहतर बनाने, प्रचार-प्रसार करने और लोगों तक पहुंचाने के लिए भी लगातार मदद करती रहेगी।

APY से किसे मिलेगा फायदा?

यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो सरकारी या निजी पेंशन सिस्टम से जुड़े नहीं हैं। इसमें दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार, रेहड़ी-पटरी वाले, किसान, छोटे दुकानदार और असंगठित क्षेत्र के मजदूर शामिल हैं। ये लोग रोजमर्रा की कमाई पर निर्भर रहते हैं और रिटायरमेंट के बाद उनकी आमदनी बंद हो जाती है। ऐसे समय में आर्थिक मजबूती देने के लिए APY उन्हें थोड़ी-थोड़ी बचत करके बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देती है।

पेंशन कितनी मिलेगी?

इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 1,000 से 5,000 रुपये तक की पेंशन मिलती है। पेंशन की राशि इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति ने कितने साल तक और कितनी राशि का योगदान किया है। यानी जितना ज्यादा योगदान, उतनी ज्यादा पेंशन मिलेगी। सरकार के इस फैसले से असंगठित क्षेत्र के करोड़ों लोगों को रिटायरमेंट के बाद भी नियमित आमदनी का भरोसा मिलेगा।

सरकार ने क्यों बढ़ाई अवधि?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में अटल पेंशन योजना (APY) को 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। सरकार ने यह भी कहा कि योजना के प्रचार-प्रसार, जागरूकता, क्षमता निर्माण और प्रशासनिक विकास के लिए वित्तीय मदद जारी रहेगी। साथ ही, ‘गैप फंडिंग’ भी दी जाएगी ताकि पेंशन भुगतान में किसी तरह की रुकावट न आए और योजना लंबे समय तक टिकाऊ रहे।

अब तक कितने लोग जुड़ चुके हैं?

सरकार के अनुसार, 19 जनवरी 2026 तक APY से 8.66 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। यह संख्या यह दिखाती है कि इस योजना पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है और सरकार इसे मजबूत बनाकर आगे बढ़ाना चाहती है।

ये भी पढ़ें

कांग्रेस नहीं, आप निकली खिलाड़ी! ऐसा क्या हुआ, जिसने राजनीतिक धुरंधरों को चौंकाया?
राष्ट्रीय
Gujarat Vote Share Survey

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Jan 2026 05:29 pm

Hindi News / National News / APY 2026 Update: अब 60 साल के बाद हर महीने 5,000 तक पेंशन! सरकार ने APY को 2030-31 तक मंजूरी दी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.