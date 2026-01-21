APY 2026 Update: अब 60 साल के बाद हर महीने 5,000 तक पेंशन! सरकार ने APY को 2030-31 तक मंजूरी दी

APY 2026 Update: असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कम आय वाले लोगों के लिए मोदी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना (APY) को 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों के पास नौकरी के बाद पेंशन का कोई इंतजाम नहीं है, उन्हें 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 1,000 से 5,000 रुपये तक की पक्की पेंशन मिलेगी। साथ ही, सरकार इस योजना को और बेहतर बनाने, प्रचार-प्रसार करने और लोगों तक पहुंचाने के लिए भी लगातार मदद करती रहेगी।