19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कांग्रेस नहीं, आप निकली खिलाड़ी! ऐसा क्या हुआ, जिसने राजनीतिक धुरंधरों को चौंकाया?

Gujarat Assembly Election 2027: गुजरात की राजनीति में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। एक ताजा सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस को पछाड़कर भाजपा के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Kuldeep Sharma

Jan 19, 2026

Gujarat Vote Share Survey

गुजरात में AAP की बढ़ती ताकत: सर्वे में कांग्रेस से आगे निकली पार्टी (Photo-IANS)

Gujarat Vote Share Survey: गुजरात में भले ही विधानसभा चुनाव अभी दो साल दूर हों, लेकिन राजनीतिक माहौल अभी से गर्म हो गया है। पिछले तीन दशकों से राज्य की सत्ता पर काबिज भाजपा अब भी सबसे आगे है, लेकिन एक नए सियासी बदलाव के संकेत साफ दिखने लगे हैं।

WeePreside और CIF के “Pulse of Gujarat 2026” सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी (AAP) तेजी से एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभर रही है। वहीं कांग्रेस का जनाधार लगातार कमजोर होता नजर आ रहा है। यह सर्वे गुजरात की राजनीति में एक नए मुकाबले की ओर इशारा करता है।

सर्वे में AAP की बड़ी छलांग, कांग्रेस को झटका

सर्वे के आंकड़ों के अनुसार, आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बढ़कर 24.8 फीसदी तक पहुंच गया है। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर गिरकर 17.3 फीसदी रह गया है। इसका साफ संदेश है कि अब AAP गुजरात की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। हालांकि, भाजपा अभी भी 49.5 फीसदी वोट शेयर के साथ मजबूत स्थिति में है। आगामी विधानसभा चुनाव में अब भाजपा को सीधी चुनौती कांग्रेस से नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी से मिलती दिख रही है।

2022 के विधानसभा चुनाव में AAP को करीब 13 फीसदी वोट मिले थे, जो अब ताजा सर्वे के अनुसार, लगभग दोगुने हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर लगातार नीचे गिरता जा रहा है।

क्षेत्रों में भी दिखा बदलाव का असर

सिर्फ राज्य स्तर पर ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्तर के आंकड़े भी इसी बदलाव की ओर इशारा करते हैं। सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में भाजपा को 47 फीसदी वोट मिलने की संभावना जताई गई है, लेकिन यहां AAP भी मजबूत होती दिख रही है और उसे 28 फीसदी वोट मिल सकते हैं। हालांकि, कांग्रेस यहां सिर्फ 16 फीसदी पर सिमट सकती है।

उत्तरी गुजरात में भाजपा को 51 फीसदी, AAP को 22 फीसदी और कांग्रेस को 19 फीसदी वोट शेयर मिलने का अनुमान है। वहीं मध्य गुजरात में भाजपा सबसे आगे 55 फीसदी पर है, लेकिन यहां भी AAP कांग्रेस से आगे निकल सकती है।

केजरीवाल का दावा और 2027 की तैयारी

इसी बदले माहौल के बीच अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी का बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। यहां पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि गुजरात की जनता के मन से डर निकल चुका है और 2027 में सत्ता परिवर्तन तय है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और प्रशासन से जुड़े मुद्दों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है और इसका असर जल्द दिखेगा।

हालांकि, सर्वे यह भी बताता है कि भाजपा अभी भी मजबूत स्थिति में है और दोबारा सरकार बना सकती है, लेकिन अब मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प हो गया है। गुजरात की राजनीति अब BJP बनाम AAP की दिशा में बढ़ती नजर आ रही है।

ये भी पढ़ें

मणिपुर में गैंगरेप पीड़िता की ढाई साल बाद मौत, कुकी समुदाय का फूटा गुस्सा
राष्ट्रीय
Manipur Rape Survivor Dies

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Jan 2026 09:05 pm

Hindi News / National News / कांग्रेस नहीं, आप निकली खिलाड़ी! ऐसा क्या हुआ, जिसने राजनीतिक धुरंधरों को चौंकाया?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.