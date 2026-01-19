कांग्रेस नहीं, आप निकली खिलाड़ी! ऐसा क्या हुआ, जिसने राजनीतिक धुरंधरों को चौंकाया?

सर्वे के आंकड़ों के अनुसार, आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बढ़कर 24.8 फीसदी तक पहुंच गया है। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर गिरकर 17.3 फीसदी रह गया है। इसका साफ संदेश है कि अब AAP गुजरात की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। हालांकि, भाजपा अभी भी 49.5 फीसदी वोट शेयर के साथ मजबूत स्थिति में है। आगामी विधानसभा चुनाव में अब भाजपा को सीधी चुनौती कांग्रेस से नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी से मिलती दिख रही है।