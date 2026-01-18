18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ऑस्कर विजेता एआर रहमान का विवादित बयान, बॉलीवुड में सांप्रदायिकता पर शुरू हुई बहस

ऑस्कर विजेता एआर रहमान ने बॉलीवुड में काम न मिलने के पीछे सांप्रदायिकता की संभावना जताई। उनके बयान पर फिल्म इंडस्ट्री में बहस शुरू हो गई, कई हस्तियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 18, 2026

ar rahman

ऑस्कर विजेता दिग्गज संगीतकार एआर रहमान । (Photo - IANS)

AR Rahman Controversial Statement: ऑस्कर विजेता दिग्गज संगीतकार एआर रहमान के बॉलीवुड में सांप्रदायिकता को लेकर दिए बयान पर बवाल मच गया है। हिंदू परिवार में जन्म लेकर मुस्लिम धर्म अपनाने वाले रहमान ने एक इंटरव्यू में कहा कि पिछले आठ साल से वह बॉलीवुड में हाशिए पर महसूस कर रहे हैं और उन्हें काम नहीं मिल रहा है। रहमान ने कहा कि उन्हें प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लगा लेकिन उनके पास उड़ती-उड़ती बात (चीनी कानाफूसी) आई है कि इसके पीछे सांप्रदायिक दृष्टिकोण (हिंदू-मुसलमान की भावना) हो सकता है।

बॉलीवुड में काम की शुरुआत करते हुए उन्हें ऐसा नहीं लगा लेकिन पिछले आठ सालों में सत्ता के समीकरण बदले हैं और बॉलीवुड में ऐसे लोगों के पास फैसले लेने की ताकत है जो क्रिएटिव नहीं है। रहमान ने कहा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वह काम नहीं तलाशते बल्कि काम उनके पास आना चाहिए जिसे ईमानदारी से पूराकर वह सफलता हासिल करें। उधर, रहमान के बयान से बॉलीवुड की अनेक हस्तियाें ने असहमति जताते हुए कहा है कि फिल्मी दुनिया में ऐसी कोई सांप्रदायिकता नहीं है।

'छावा' बांटने वाली फिल्म, लेकिन काम पर गर्व

रहमान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हिट फिल्म 'छावा' बांटने वाली फिल्म है। इसने सांप्रदायिक विभाजन को भुनाया है लेकिन इसका मकसद बहादुरी को दिखाना है। मुझे फिल्म का संगीत देने पर गर्व है क्योंकि यह हर मराठा की धड़कन और आत्मा है। कुछ फिल्में बुरी नीयत से बनाई जाती है और मैं उनसे दूर रहना चाहता हूं।

ब्राह्मण विद्यालय में रामायण-महाभारत पढ़ी

रहमान ने रामायण फिल्म का संगीत देने के लिए ऑस्कर विजेता हंस जिमर के साथ काम करने के बारे में कहा कि मैंने एक ब्राह्मण विद्यालय में पढ़ाई की है जहां हर साल हमें रामायण और महाभारत पढ़ाया जाता था। मुझे कहानी का ज्ञान है। मुझे लगता है कि हमें संकीर्ण सोच और स्वार्थ से ऊपर उठने की जरूरत है।

ऐसी टिप्पणी शोभा नहीं देती: विहिप

विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि रहमान कभी सभी भारतीयों और हिंदुओं के चहेते थे, लेकिन अब काम न मिलने के कारणों पर विचार करने के बजाय व्यवस्था की बुराई कर रहे हैं और पूरे उद्योग को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने इस्लाम क्यों अपना लिया? अब 'घर वापसी' कर लो। शायद फिर से काम मिलने लगे। ऐसी टिप्पणियां राजनेताओं को तो शोभा देती हैं, लेकिन एक कलाकार को नहीं।

यह बहुत खतरनाक टिप्पणी है: शोभा डे

वहीं गीतकार जावेद अख्तर ने कहा, मुझे नहीं लगता कोई सांप्रदायिक एंगल है। रहमान का बॉलीवुड में बहुत सम्मान है। निर्माता उनसे मिलने से झिझकते हैं कि उनके पास इंटरनेशनल काम होगा। उन्हें रहमान से मिलना चाहिए।

लेखिका शोभा डे ने कहा, यह बहुत खतरनाक टिप्पणी है। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा? बॉलीवुड काफी हद तक सांप्रदायिक पूर्वाग्रह से मुक्त रहा है। वहीं गायक शान ने कहा कि सांप्रदायिक पूर्वाग्रह की बात गलत है। मैं बॉलीवुड में इतने साल से काम कर रहा हूं और ज्यादा काम नहीं मिल रहा इसका यह मतलब पूर्वाग्रह नहीं। पिछले 30 साल से हमारे तीनों सुपरस्टार अल्पसंख्यक समुदाय से ही हैं। इन सब बातों के बारे में मत सोचो।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Jan 2026 03:51 am

Hindi News / National News / ऑस्कर विजेता एआर रहमान का विवादित बयान, बॉलीवुड में सांप्रदायिकता पर शुरू हुई बहस

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.