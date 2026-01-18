ऑस्कर विजेता एआर रहमान का विवादित बयान, बॉलीवुड में सांप्रदायिकता पर शुरू हुई बहस

AR Rahman Controversial Statement: ऑस्कर विजेता दिग्गज संगीतकार एआर रहमान के बॉलीवुड में सांप्रदायिकता को लेकर दिए बयान पर बवाल मच गया है। हिंदू परिवार में जन्म लेकर मुस्लिम धर्म अपनाने वाले रहमान ने एक इंटरव्यू में कहा कि पिछले आठ साल से वह बॉलीवुड में हाशिए पर महसूस कर रहे हैं और उन्हें काम नहीं मिल रहा है। रहमान ने कहा कि उन्हें प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लगा लेकिन उनके पास उड़ती-उड़ती बात (चीनी कानाफूसी) आई है कि इसके पीछे सांप्रदायिक दृष्टिकोण (हिंदू-मुसलमान की भावना) हो सकता है।