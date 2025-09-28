Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

लाल आतंक के खिलाफ अमित शाह का बड़ा ऐलान, देश से 31 मार्च 2026 तक समाप्त हो जाएगा हथियारी नक्सलवाद

Naxal-free India: अमित शाह ने 'नक्सल मुक्त भारत' मोदी के नेतृत्व में लाल आतंक को समाप्त करने के समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से हथियारी नक्सलवाद खत्म हो जाएगा।

2 min read

भारत

image

Shaitan Prajapat

Sep 28, 2025

Home Minister Amit Shah

गृह मंत्री अमित शाह-फाइल फोटो

Naxal-free India: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को नई दिल्ली में 'नक्सल मुक्त भारत' समापन समारोह को संबोधित करते हुए दावा किया कि 31 मार्च 2026 तक देश से हथियारी नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। उन्होंने नक्सलवाद के वैचारिक, कानूनी और वित्तीय पोषण पर सवाल उठाते हुए समाज से इसके खिलाफ एकजुट होने की अपील की।

नक्सलवाद की जड़ें और वैचारिक पोषण पर सवाल

अमित शाह ने कहा, नक्सलवाद क्यों पनपा, क्यों बढ़ा, इसका वैचारिक पोषण किसने किया? जब तक समाज इसके समर्थकों को नहीं समझता, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई पूरी नहीं होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि नक्सलवाद के विचार को खत्म करने के लिए समाज को जागरूक होना होगा। गृह मंत्री ने नक्सलवाद को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि यह विचारधारा दशकों तक हिंसा और अशांति का कारण रही।

मोदी सरकार की रणनीति: तीन हॉटस्पॉट पर कार्रवाई

केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तब देश तीन प्रमुख आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों- जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ-ईस्ट और नक्सल प्रभावित इलाकों से जूझ रहा था। इन क्षेत्रों में दशकों से अशांति थी, जिसमें हजारों लोगों की जान गई और बजट का बड़ा हिस्सा इन चुनौतियों से निपटने में खर्च हुआ। मोदी सरकार ने इन हॉटस्पॉट्स के लिए दीर्घकालिक रणनीति बनाई। शाह ने कहा, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान हमारी विचारधारा के मूल में हैं।

नॉर्थ-ईस्ट और जम्मू-कश्मीर में सुधार

अमित शाह ने नॉर्थ-ईस्ट में सुधारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पहले नॉर्थ-ईस्ट अलग-थलग था, लेकिन अब यह रेल, सड़क और जलमार्ग से जुड़ा है। दिल्ली और नॉर्थ-ईस्ट के बीच दिलों की दूरी भी कम हुई है। 2004-14 की तुलना में 2014-24 में नॉर्थ-ईस्ट में सुरक्षाकर्मियों की मृत्यु में 70% और नागरिकों की मृत्यु में 85% की कमी आई। 12 शांति समझौतों के जरिए 10,500 उग्रवादियों को मुख्यधारा में लाया गया। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाकर उसे विकास के रास्ते पर लाया गया।

नक्सलवाद पर प्रहार: रेड कॉरिडोर का अंत

अमित शाह ने कहा कि कभी 'रेड कॉरिडोर' कहलाने वाला क्षेत्र, जिसमें देश का 70% हिस्सा और 12 करोड़ लोग नक्सल प्रभाव में थे, अब सिकुड़ रहा है। मोदी सरकार ने संवाद, सुरक्षा और समन्वय की त्रिस्तरीय रणनीति अपनाई। उन्होंने दावा किया, 31 मार्च 2026 तक हथियारी नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा।

ये भी पढ़ें

1 या 2 नहीं, 7 दिन तक बारिश मचाएगी तबाही, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
राष्ट्रीय

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Sept 2025 07:20 pm

Hindi News / National News / लाल आतंक के खिलाफ अमित शाह का बड़ा ऐलान, देश से 31 मार्च 2026 तक समाप्त हो जाएगा हथियारी नक्सलवाद

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बेंगलुरु दुनिया का तीसरा सबसे खराब शहर; लोग भारतीय सिलिकॉन वैली छोड़ रहे हैं, क्योंकि….

राष्ट्रीय

क्या विजय की रैली में पथराव के कारण मची भगदड़? जानें पुलिस ने क्या कहा

राष्ट्रीय

चैतन्यानंद सरस्वती को कोर्ट में किया पेश, 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

राष्ट्रीय

‘पाकिस्तान लिंक’ के आरोप पर सोनम वांगचुक की पत्नी ने तोड़ी चुप्पी, बोली- हां हम गए थे पाक, लेकिन…

Sonam Wangchuk
राष्ट्रीय

IRCTC ने शुरू की स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग, 3 नए रूट पर ट्रेनें, जानें टाइमिंग्स और स्टॉपेज

IRCTC New Train
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.