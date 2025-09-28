लाल आतंक के खिलाफ अमित शाह का बड़ा ऐलान, देश से 31 मार्च 2026 तक समाप्त हो जाएगा हथियारी नक्सलवाद

केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तब देश तीन प्रमुख आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों- जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ-ईस्ट और नक्सल प्रभावित इलाकों से जूझ रहा था। इन क्षेत्रों में दशकों से अशांति थी, जिसमें हजारों लोगों की जान गई और बजट का बड़ा हिस्सा इन चुनौतियों से निपटने में खर्च हुआ। मोदी सरकार ने इन हॉटस्पॉट्स के लिए दीर्घकालिक रणनीति बनाई। शाह ने कहा, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान हमारी विचारधारा के मूल में हैं।