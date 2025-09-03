Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

एक झटके में तबाह हो गए आतंकी ठिकाने, सेना ने Operation Sindoor का वीडियो किया जारी; बताया क्यों और कैसे किया संघर्ष विराम

सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 3.22 मिनट का एक वीडियो जारी किया है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया है कि सेना ने किस तरह से आतंकी ठिकानों को तबाह किया।

भारत

Ashib Khan

Sep 03, 2025

सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो किया जारी (Photo-X @NorthernComd_IA)

भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक वीडियो जारी किया है। इसमें दिखाया गया कि कैसे पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने निशाना बनाया है। सेना ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले और पहलगाम नरसंहार के अपराधियों का सफाया इस क्षेत्र में शांति के लिए हमारी अटूट कोशिश को रेखांकित करता है।

संघर्ष विराम का भी किया जिक्र

सेना द्वारा जारी 3.22 मिनट के इस वीडियो में ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी बताई गई है। वीडियो में पहलगाम हमले का भी जिक्र किया गया है। इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कैसे हुआ इसको भी बताया गया है। वीडियो में देखने पर पता लग रहा है कि भारतीय सेना के सटीक निशानों से एक झटके में आतंकी ठिकाने नष्ट हो गए।

ट्रंप के मध्यस्थता को किया खारिज

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार दावा करते हैं कि उन्होंने संघर्षविराम को लेकर मध्यस्थता की थी। लेकिन वीडियो में संघर्ष विराम के बारे में मई महीने का एक क्लिप है, जिसमें भारत के सैन्य अभियान महानिदेशक (DGMO) लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि उनके पाकिस्तानी समकक्ष ने ही "प्रस्ताव दिया था कि हम युद्धविराम करें"।

22 अप्रैल को हुआ पहलगाम हमला

बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में बैसरन घाटी में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन प्रतिरोध मोर्चा (TRF) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली, जिसमें 26 लोग मारे गए। बताया जा रहा है आतंकियों ने पहले पर्यटकों का धर्म पूछा उसके बाद उनपर गोलियां चलाई। 

भारत ने आतंकी हमले का लिया बदला

हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला कर इसका बदला लिया। इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। इस कार्रवाई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। वहीं हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कई सख्त कदम भी उठाए। 



Updated on:

03 Sept 2025 07:46 pm

Published on:

03 Sept 2025 07:41 pm

Hindi News / National News / एक झटके में तबाह हो गए आतंकी ठिकाने, सेना ने Operation Sindoor का वीडियो किया जारी; बताया क्यों और कैसे किया संघर्ष विराम

