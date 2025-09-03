‘मेरा एनकाउंटर करा सकती है…’ AAP विधायक ने अपनी ही सरकार पर लगाया आरोप

पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा ने अपनी ही सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। विधायक ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि उनका एनकाउंटर हो सकता है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस मुझे गैंगस्टर घोषित करना चाहती है और एनकाउंटर दिखाकर मेरी हत्या की जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ मेरी कोई झड़प नहीं हुई है।
आप विधायक ने पंजाब के विधायकों और मंत्रियों से भी अपील की है। उन्होंने कहा कि वे खड़े हों और अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि वे पुलिस का सम्मान करते है, लेकिन वे दिल्ली के आदेश पर काम कर रहे है। पुलिस पर फायरिंग करने का आरोप लगाते हुए विधायक ने कहा कि उनकी तरफ से फायर किया गया। भगवान की कृपा से आज मैं जिंदा हूं।
हरमीत सिंह पठानमाजरा ने मान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने मेरे पीछे 500 पुलिसकर्मी लगा रखे हैं। विधायक ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन पूर्व पत्नी के एक मामले में मुझे फंसाया जा रहा है।
बता दें कि विधायक को महिला की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन लोकल थाने ले जाने के दौरान पठानमाजरा और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग पर कर दी। इतना ही नहीं विधायक और साथियों पर पुलिसकर्मी के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का आरोप है। वहीं मौके से फरार हो गए।
AAP विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने को लेकर बीजेपी ने भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा है। BJP ने इसे बदले की राजनीति बताया और कहा कि पठानमाजरा को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने आप की "दिल्ली मंडली" के खिलाफ आवाज उठाई थी।
हालांकि आम आदमी पार्टी ने विधायक पठानमाजरा के खिलाफ पुलिस के आरोप को "निजी मामला" बताया हैं और उन पर पार्टी नेतृत्व के बारे में झूठ फैलाने का आरोप लगाया। वहीं पठानमाजरा ने अपनी गिरफ्तारी से पहले अपने आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया था कि यह उनकी "पूर्व पत्नी" से जुड़ा एक पुराना मामला था, लेकिन पुलिस ने उन पर बलात्कार की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था क्योंकि उन्होंने "अपनी ही सरकार, विशेष रूप से अपनी पार्टी के दिल्ली नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाई थी"।