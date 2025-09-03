‘मेरा एनकाउंटर करा सकती है…’ AAP विधायक ने अपनी ही सरकार पर लगाया आरोप

हालांकि आम आदमी पार्टी ने विधायक पठानमाजरा के खिलाफ पुलिस के आरोप को "निजी मामला" बताया हैं और उन पर पार्टी नेतृत्व के बारे में झूठ फैलाने का आरोप लगाया। वहीं पठानमाजरा ने अपनी गिरफ्तारी से पहले अपने आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया था कि यह उनकी "पूर्व पत्नी" से जुड़ा एक पुराना मामला था, लेकिन पुलिस ने उन पर बलात्कार की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था क्योंकि उन्होंने "अपनी ही सरकार, विशेष रूप से अपनी पार्टी के दिल्ली नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाई थी"।