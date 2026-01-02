अरावली… उन्नाव… अचानक सरकार के खिलाफ क्यों हो गए Arnab? खुद बताई इसके पीछे की सच्चाई

अर्नब ने अरावली के मुद्दे पर अपने रुख के बारे में कहा कि अरावली मामले में जो हुआ वह गलत था। इसमें कोई सरकार या किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं था। इसमें सिर्फ सही और गलत है… सिर्फ सही और गलत। मुझे लगा कि इस मामले में 20 दिसंबर का अदालत का आदेश गलत था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अपने ही आदेश पर रोक लगानी पड़ी। हालांकि, अभी वह आदेश रद्द नहीं हुआ है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे इसे गलत कहने से कौन नाराज होता है। गलत को गलत ही कहा जाता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने भी यह महसूस किया है कि वो आदेश गलत था। अर्नब ने कहा कि हमें इसका कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि सुप्रीम कोर्ट, सरकार या कोई भी रिपब्लिक को क्रेडिट दे कि हम सही हैं।