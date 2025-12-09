समय से पहले ऑफिस पहुंचना पड़ा महंगा, कंपनी ने नौकरी से निकाला, लड़की ने उठाया ये कदम

महिला ने एलिकांटे की सोशल कोर्ट में मुकदमा दायर किया। उसका कहना था कि समय से पहले आना तो अच्छी बात है, इसे सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन कोर्ट ने कंपनी का साथ दिया। जज ने फैसले में लिखा, 'कंपनी ने बार-बार स्पष्ट निर्देश दिए थे कि निर्धारित समय से पहले न आएं। कर्मचारी ने इन निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना की, जिससे नियोक्ता-कर्मचारी के बीच विश्वास और वफादारी का रिश्ता टूट गया।'