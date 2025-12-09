9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

समय से पहले ऑफिस पहुंचना पड़ा महंगा, कंपनी ने नौकरी से निकाला, लड़की ने उठाया ये कदम

एक महिला कर्मचारी को इसलिए नौकरी से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि वह अपने समय से पहले ऑफिस पहुंच जाती थी। शिफ्ट शुरू होने से पहले ऑफिस आना बॉस को रास नहीं आया था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Dec 09, 2025

company fired him

समय से पहले ऑफिस पहुंची तो गई नौकरी (फाइल फोटो)

ज्यादातर कर्मचारी देर से आने के लिए डांट खाते हैं, लेकिन स्पेन के एलिकांटे में एक महिला के साथ ठीक इसका उल्टा हुआ। उसे नौकरी से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वह हमेशा निर्धारित समय से आधा घंटा पहले ऑफिस पहुंच जाती थी। हैरानी की बात यह है कि कोर्ट ने भी कंपनी के फैसले को बरकरार रखा।

शिफ्ट 7:30 बजे से थी, लेकिन महिला 6:45 पर ही पहुँच जाती थी

महिला एलिकांटे की एक डिलीवरी कंपनी में काम करती थी। उसके कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि सुबह की शिफ्ट 7:30 बजे शुरू होगी, लेकिन वह रोज 6:45 से 7:00 बजे के बीच ही ऑफिस पहुंच जाती थी। इससे मैनेजमेंट नाराज था क्योंकि उस समय कोई सुपरवाइजर नहीं होता था और कंपनी का मानना था कि वह बिजली, हीटिंग व अन्य संसाधनों का बेवजह इस्तेमाल कर रही थी।

2023 से मिलीं कई चेतावनियां, फिर भी नहीं मानी

पहली बार 2023 में उसे लिखित चेतावनी दी गई। इसके बाद भी उसने जल्दी आने की आदत नहीं छोड़ी। जनवरी 2025 में मैनेजमेंट ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए नौकरी से बर्खास्त कर दिया। कंपनी का तर्क था कि बार-बार चेतावनी के बावजूद नियम तोड़ना भरोसे व वफादारी का उल्लंघन है।

महिला ने कोर्ट में दी चुनौती

महिला ने एलिकांटे की सोशल कोर्ट में मुकदमा दायर किया। उसका कहना था कि समय से पहले आना तो अच्छी बात है, इसे सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन कोर्ट ने कंपनी का साथ दिया। जज ने फैसले में लिखा, 'कंपनी ने बार-बार स्पष्ट निर्देश दिए थे कि निर्धारित समय से पहले न आएं। कर्मचारी ने इन निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना की, जिससे नियोक्ता-कर्मचारी के बीच विश्वास और वफादारी का रिश्ता टूट गया।'

कोर्ट ने भी माना अनुशासनहीनता

अदालत ने स्पष्ट किया कि कर्मचारी का यह व्यवहार सिर्फ जल्दी आने का मामला नहीं, बल्कि आज्ञाकारिता की कमी, अनुशासनहीनता और भरोसा तोड़ना है। इसलिए बर्खास्तगी पूरी तरह वैध और उचित थी। महिला को कोई मुआवजा या नौकरी वापसी नहीं मिली। यह अनोखा मामला दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गया है कि क्या वाकई बहुत ज्यादा मेहनती होना भी नौकरी छिनने की वजह बन सकता है?

ये भी पढ़ें

अनंत अंबानी को मिला ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड, एशिया के सबसे युवा और पहले विजेता बने
राष्ट्रीय
Anant Ambani

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Dec 2025 09:19 pm

Hindi News / National News / समय से पहले ऑफिस पहुंचना पड़ा महंगा, कंपनी ने नौकरी से निकाला, लड़की ने उठाया ये कदम

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.