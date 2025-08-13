‘पत्रकारों के लेख और वीडियो प्रथम दृष्यता राजद्रोह नहीं’, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में ऐसा कहा

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी पत्रकार का आर्टिकल या वीडियो प्रथम दृष्यता राजद्रोह नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने ‘द वायर’ के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और ‘फाउंडेशन ऑफ इंडियापेंडेंट जर्नलिज्म’ के सदस्यों को गिरफ्तारी से बचाते हुए यह टिप्पणी की है। पीठ ने कहा कि क्या लेख लिखने या समाचार वीडियो तैयार करने के लिए पत्रकारों को मामलों में उलझना चाहिए? क्या इसके लिए गिरफ्तारी की आवश्यकता होनी चाहिए?