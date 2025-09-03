बड़ी खबर: 18 साल बाद अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली के जेल से बाहर आने का मतलब, तब और अब के हालात

Arun Gawli Release 2025: अंडरवर्ल्ड डॉन व पूर्व विधायक अरुण गवली (Arun Gawli Release 2025) 18 साल बाद जेल से बाहर आ गया (Supreme Court Bail News) है। अरुण गवली को 2007 में गिरफ्तार किया गया था। इतने बरसों में बहुत कुछ बदल चुका है। उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन की सरकार थी और विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे। उस दौर में मुंबई की सड़कों पर अंडरवर्ल्ड की दहशत अब भी बाकी थी, भले ही उसका प्रभाव कम हो रहा था। अरुण गवली को 2007 में मुंबई से ही गिरफ्तार किया गया था। उस पर आरोप था कि उसने अपने गुर्गों के जरिये शिवसेना पार्षद कमलाकर जामसांडेकर की हत्या (Shiv Sena Murder Case) करवाई थी। यह हत्या राजनीतिक रंजिश का परिणाम मानी गई थी। सन 2012 में कोर्ट ने गवली को उम्रकैद की सजा सुनाई, जिसके बाद उसे नागपुर सेंट्रल जेल भेजा गया।