Arun Gawli: 18 साल बाद जेल से बाहर आया अंडरवर्ल्ड डॉन ‘डैडी’, शिवसेना नेता की हत्या मामले में SC ने दी बेल

मुंबई के दगड़ी चॉल के रहने वाले अरुण गवली पर कई गंभीर मामले दर्ज है। गवली 2004-2009 के दौरान विधायक भी थे। लंबे समय से जेल में बंद रहने के बावजूद गवली का नाम लगातार सुर्खियों में बना रहा। दिलचस्प बात यह है कि अरुण गवली को जमानत ऐसे समय पर मिली है जब कुछ ही महीनों में मुंबई में बीएमसी चुनाव होने की उम्मीद है। ऐसे में गवली की रिहाई के बाद यह देखना अहम होगा कि इसका असर राजनीतिक तौर पर किस तरह पड़ता है। उनकी बेटी गीता गवली भी राजनीति में सक्रिय हैं।