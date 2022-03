अरविंद केजरीवाल ने उठाए सवाल, आखिरी मौके पर क्यों टाले गए MCD चुनाव? आप के प्रदर्शन से डर गई BJP

दिल्ली में एमसीडी चुनाव को आखिरी मौके पर टालने से आम आदमी पार्टी ( AAP ) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) नाराज है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए इसे लोकतंत्र के लिए गलत संकेत बताया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी पंजाब में आप के प्रदर्शन से डर गई है।

Arvind Kejriwal Attack on BJP says Forcing EC to Cancel MCD Elections Is Bad for Democracy